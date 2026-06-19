TVアニメ『お兄ちゃんはおしまい！』OPテーマ「アイデン貞貞メルトダウン」まひろ&みはりver.配信開始！ダウンロード＆LINE MUSICキャンペーンも開催決定！

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TVアニメ『お兄ちゃんはおしまい！』のOPテーマを緒山まひろ（CV：高野麻里佳）と緒山みはり（CV：石原夏織）がカバーした「アイデン貞貞メルトダウン まひろ&みはりver.」の配信が開始された。

楽曲の配信を記念して、各ダウンロードサイトおよびLINE MUSICでは配信記念キャンペーンが開催決定。サイン色紙や録り下ろし音声コメントといった豪華賞品がもらえるチャンスなので、お見逃しなく。

また、コミックス第11巻の発売を記念して制作された「アイデン貞貞メルトダウン まひろ&みはりver.」のスペシャルMVが公開中。ぜひ楽曲とあわせてチェックしてほしい。

●楽曲情報

「アイデン貞貞メルトダウン まひろ&みはりver.」

配信リンクはこちら

https://lnk.to/mahiro_mihari

ダウンロードキャンペーン

期間中、対象サイトで『アイデン貞貞メルトダウン まひろ&みはりver.』ダウンロードいただいた方から抽選で10名様にサイン入り色紙をプレゼント！

応募フォーム

https://forms.gle/JWNDrREBnwNg5s9TA

【賞品】

サイン入り色紙（抽選10名）

【キャンペーン期間】

2026年6月17日(水)〜2026年8月31日(月)23:59まで

【対象サイト】

・iTunes

https://itunes.apple.com/jp/album/6774051718?app=itunes

・レコチョク

https://recochoku.jp/album/A1048154787

・mora

https://mora.jp/package/43000004/PCSP-07398_F/

LINE MUSICキャンペーン

期間中、LINE MUSICで『アイデン貞貞メルトダウン まひろ&みはりver.』を2,000回以上再生いただき、応募フォームより感想をご記入いただいた方全員に賞品をプレゼント！

【賞品】

録り下ろし音声コメント

【キャンペーン応募期間】

2026年6月17日(水)〜2026年8月31日(月) 23:59まで

【応募方法】

STEP１

LINE MUSICで『アイデン貞貞メルトダウン まひろ&みはりver.』をたくさん聴く！

再生はコチラ：

https://music.line.me/launch?target=album&item=mb00000000055749a0&cc=JP&v=1

STEP２

LINE MUSIC内、画面下にあるをタップし、『”〇〇(登録名)” ‘s Play TOP 50』にてご自身の再生回数が表示されている画面のスクリーンショットを撮影！

STEP３

応募期間内に画面のスクリーンショットと共に下記の応募フォームにて必須事項を入力して応募完了！

応募フォーム

https://forms.gle/cua62fxtJDajZ2pf7

注意事項

※ご応募はお一人様1回までそれぞれご応募いただけます。応募終了後に応募内容の変更は承れませんのでダウンロード完了画面と再生数スクリーンショットがお間違いないようにご注意ください。

※複数応募が行なわれていると判断された場合、当選権利をすべて無効とさせていただく場合がございます。

※応募ご希望の賞品に対して、ご自身のスクリーンショットに記載の再生数が規定に達しているかご確認の上、ご応募ください。

※加工された画像や同一画像による複数アカウントの応募など虚偽の内容に基づいた応募はすべて無効とします。

※当選の権利は当選者様ご本人様のものとし、換金・譲渡はできません。

※各特典は2026年9月10日頃順次発送いたします。

※ダウンロードキャンペーンの景品の当選発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。

※録り下ろし音声コメント特典はメールにてお送りいたします。

あらかじめ「@ponycanyon.co.jp」からのメールを受信可能な状態に設定ください。

※景品の譲渡や転売は禁止となります。

※本キャンペーン参加に際しての通信費はお客様のご負担となります。

※『”〇〇(登録名)” ‘s Play TOP 50』が表示されない方は、LINE MUSICでの直近3ヶ月間の再生曲数が20曲未満か、LINE MUSICのアプリが最新バージョンにアップデートされていない可能性がございます。また、ランキングは翌日反映、1日1回/不定期に更新されます。締切間近の場合、カウントが締切までに反映されない場合がありますのでご注意ください。

※オフライン再生(ダウンロード保存)せず、オンライン再生(ストリーミング再生)してお聴きください

※1回の再生秒数が短いと1再生とカウントされない場合があります。

※LINE MUSICへの本企画のお問い合わせはご遠慮ください。

お問い合わせ先

LINE MUSICキャンペーンについてのお問い合わせのみお受けいたします。

なお、当落についての質問やLINE MUSICアプリの使用方法に関するお問い合わせはお受けできませんので、予めご了承くださいませ。

ポニーキャニオン カスタマーセンター

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

※キャンペーン名をお忘れなくご記入願います。

※キャンペーン〆切当日・前日のお問い合わせにはお答えできない場合がございます。

●作品情報

TVアニメ『お兄ちゃんはおしまい！』

＜STORY＞

引きこもりのダメニートな緒山まひろは、ある日目覚めると“女の子”になっていた！？

鏡に映る美少女が自分だと分からず混乱するまひろのもとに、飛び級で大学に入学した天才科学者である妹・緒山みはりが現れ、飲み物に怪しげな薬を盛られていたことが判明する…！

もう2年も外に出ないで

いかがわしいゲーム三昧…

たまには働いてもらわなきゃ！

みはりによる“女の子になる薬”の経過観察として、突如女の子として暮らすことになったまひろにとって、トイレやお風呂、スカートやブラジャーなど“女の子の生活”は知らないことばかり…。

さらに、みはりの中学時代の同級生である穂月かえでやその妹・もみじ達とも知り合い、

まひろの日常はどんどん賑やかさを増していく。苦難の連続に、果たして“元”お兄ちゃんの運命やいかに…！？

【STAFF】

原作：ねことうふ（月刊ComicREX/一迅社刊）

監督：藤井慎吾

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン：今村亮

音楽：阿知波大輔・桶狭間ありさ

プロデュース：EGG FIRM

制作：スタジオバインド

OPテーマ

「アイデン貞貞メルトダウン」（あいでんていていめるとだうん）

歌：えなこ feat. P丸様。

EDテーマ：

「ひめごと＊クライシスターズ」

歌：ONIMAI SISTERS（高野麻里佳・石原夏織・金元寿子・津田美波）

【CAST】

緒山まひろ：高野麻里佳

緒山みはり：石原夏織

穂月かえで：金元寿子

穂月もみじ：津田美波

©ねことうふ・一迅社／「おにまい」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『お兄ちゃんはおしまい！』公式サイト

https://onimai.jp