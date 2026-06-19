【ちいかわ】ぱかっと型ぬくバウムクーヘンが7月3日より「ちいかわランド」にて先行販売！
型ぬきバウム専門店「カタヌキヤ」より、ちいかわデザインの型ぬきバウムが登場。2026年7月3日より「ちいかわらんど」にて先行販売が開始される。
＞＞＞ちいかわ かたぬきバウムをチェック！（写真16点）
ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
そんな『ちいかわ』の型ぬきバウムが登場。しっとりとした食感の平焼きバウムクーヘンに、卵白をつかって白く焼き上げたパウンド生地を重ね、リボンでキュートにおめかししたちいかわ、ハチワレ、うさぎのプリントとカットをほどこしている。
ラインナップは3種類。ほんのり甘酸っぱい香りが広がる、いちごの味わいの「ちいかわ かたぬきバウム リボン・ちいかわ（いちご）」、まろやかでコクのある、ふんわりやさしいミルクの味わいの「ちいかわ かたぬきバウム リボン・ハチワレ（ミルク）」、コクのある甘さと豊かな香りが広がる、メープルの味わいの「ちいかわ かたぬきバウム リボン・うさぎ（メープル）」。
ちいかわたちの形がくずれないように、そっとまわりの生地を外していくと、ぱかっと型ぬくことができる。かわいさと遊び心、おいしさがひとつになった、わくわくする体験をぜひ楽しんでほしい。
＞＞＞ちいかわ かたぬきバウムをチェック！（写真16点）
ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
ラインナップは3種類。ほんのり甘酸っぱい香りが広がる、いちごの味わいの「ちいかわ かたぬきバウム リボン・ちいかわ（いちご）」、まろやかでコクのある、ふんわりやさしいミルクの味わいの「ちいかわ かたぬきバウム リボン・ハチワレ（ミルク）」、コクのある甘さと豊かな香りが広がる、メープルの味わいの「ちいかわ かたぬきバウム リボン・うさぎ（メープル）」。
ちいかわたちの形がくずれないように、そっとまわりの生地を外していくと、ぱかっと型ぬくことができる。かわいさと遊び心、おいしさがひとつになった、わくわくする体験をぜひ楽しんでほしい。
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