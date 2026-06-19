【サッカーW杯】日本の対戦国「チュニジア」どんな国？サッカー熱は？留学生に聞く《新潟》
盛り上がりを見せるサッカーワールドカップ。日本代表は21日、第2戦に臨みます。
負けられない一戦の相手は北アフリカのチュニジアです。県内の大学に通う留学生に試合の見どころをはじめ、どんな国なのか聞いてきました。
決戦の地、メキシコのモンテレイに移動した日本代表。
負けられない第2戦でぶつかるのは。
【中村敬斗選手】
「特にチュニジア戦みたいにひか れた相手に対しては、いるメンバーでベストを尽くす ことが大事。あさっての試合臨 むメンバーでベストを尽くしたい。
新潟とチュニジアのつながりを探してみると。
【記者リポート】
「いよいよ今週末に控えたチュニジア戦。新潟に留学生が来ているということでお話をきいてみます」
チュニジアからの留学生ナルウェスさん。
国際協力機構・JICAの留学制度を利用して来日。いま県立大学で日本語を学んでいます。
Q）チュニジアはどんな国ですか？
＜チュニジアからの留学生 ナルウェスさん＞
「色々な国の異なる文化が混じりあった国で、景観は緑の山々と森、サハラ砂漠、そしてもちろん地中海のビーチもあってとても美しいです」
人口はおよそ1200万人。言語は主にアラビア語とフランス語だといいます。
気になるサッカー人気は？
Q）サッカーは人気ですか？
「とてもとても有名でアイデンティティよ。みんなサッカーをして育ってきたわ」
チュニジアといえば2002年のワールドカップでも対戦した因縁の相手。
当時パブリックビューイングの会場には多くのサポーターが集まり熱い声援を送りました。
日本は2対0の完勝で予選リーグ通過をつかみとりました。
24年ぶりにワールドカップで再戦を控える日本とチュニジア。
試合の予想スコアを聞いてみると。
＜チュニジアからの留学生 ナルウェスさん＞
「（チュニジア）2対1（日本）……久保選手が抜けたから」
「次の試合、私たちのチームは勝利のためにベストを尽くすに違いないわ。次の試合楽しみにしているわ。サンキュー」
新潟は親切な人が多いと話すナルウェスさん。それでも、21日の一戦は母国の勝利を願います。