盛り上がりを見せるサッカーワールドカップ。日本代表は21日、第2戦に臨みます。



負けられない一戦の相手は北アフリカのチュニジアです。県内の大学に通う留学生に試合の見どころをはじめ、どんな国なのか聞いてきました。



決戦の地、メキシコのモンテレイに移動した日本代表。



負けられない第2戦でぶつかるのは。



【中村敬斗選手】

「特にチュニジア戦みたいにひか れた相手に対しては、いるメンバーでベストを尽くす ことが大事。あさっての試合臨 むメンバーでベストを尽くしたい。





対戦国・チュニジア。アフリカ大陸の北部にあり、地中海に接する位置にあります。新潟とチュニジアのつながりを探してみると。【記者リポート】「いよいよ今週末に控えたチュニジア戦。新潟に留学生が来ているということでお話をきいてみます」チュニジアからの留学生ナルウェスさん。国際協力機構・JICAの留学制度を利用して来日。いま県立大学で日本語を学んでいます。Q）チュニジアはどんな国ですか？＜チュニジアからの留学生 ナルウェスさん＞「色々な国の異なる文化が混じりあった国で、景観は緑の山々と森、サハラ砂漠、そしてもちろん地中海のビーチもあってとても美しいです」人口はおよそ1200万人。言語は主にアラビア語とフランス語だといいます。気になるサッカー人気は？Q）サッカーは人気ですか？「とてもとても有名でアイデンティティよ。みんなサッカーをして育ってきたわ」チュニジアといえば2002年のワールドカップでも対戦した因縁の相手。当時パブリックビューイングの会場には多くのサポーターが集まり熱い声援を送りました。日本は2対0の完勝で予選リーグ通過をつかみとりました。24年ぶりにワールドカップで再戦を控える日本とチュニジア。試合の予想スコアを聞いてみると。＜チュニジアからの留学生 ナルウェスさん＞「（チュニジア）2対1（日本）……久保選手が抜けたから」「次の試合、私たちのチームは勝利のためにベストを尽くすに違いないわ。次の試合楽しみにしているわ。サンキュー」新潟は親切な人が多いと話すナルウェスさん。それでも、21日の一戦は母国の勝利を願います。