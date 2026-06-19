

Cloud Nine Fes 2026『滴音録-Tekinroku-』

Ado、shallm、平手友梨奈などが所属する音楽事務所・クラウドナインが、初となる主催音楽フェス「Cloud Nine Fes 2026『滴音録-Tekinroku-』」を9月19日に東京・恵比寿ザ・ガーデンホールで開催することを発表。あわせて、出演アーティストの全ラインナップが解禁された。

音楽シーンの中で独自の存在感を放つアーティストが所属するクラウドナインが、今回満を持して初の事務所主催フェスを立ち上げる。所属アーティストたちがジャンルの枠を超えて一堂に会し、それぞれの音楽性をぶつけ合う、一大イベントとなる。

出演アーティストには、レトロホラーをコンセプトに活動しAdoプロデュースのアイドルとして注目を集めるファントムシータをはじめ、数々のアニメやドラマ主題歌を担当し今最も勢いのあるバンドプロジェクトshallm、実力派アニソンシンガーの栗林みな実、アパレル企業 yutori の経営者でありながら音楽活動もおこなう、ゆとりくんら計９組がラインナップされた。

【公演概要】

イベント名：Cloud Nine Fes 2026『滴音録-Tekinroku-』

開催日時：2026年9月19日（土）

開演 16時30分 / 開場 17時30分

会場：東京・恵比寿ザ・ガーデンホール

出演者：アヤセミサキ、大宮陽和、梟 note / 弱酸性、shallm、栗林みな実、

ファントムシータ、夜々、ゆとりくん、IVYJCT