これからの気象情報です。

20日(土)は、次第に雨の範囲が広がりそうです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆6月20日(土)の天気

・上越地方

次第に雲が厚くなり、早いところでは昼ごろから雨が降り出すでしょう。

夕方以降は広く雨で、雨脚が強まるところもありそうです。



・中越地方

沿岸部は天気が下り坂で、夜は本降りの雨となるでしょう。

山沿いは朝からにわか雨のところがありますが、まとまった雨が降るのは夜になる見込みです。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまでは、晴れて広く真夏日になるでしょう。

ただ、夕方から雨雲がかかりはじめ、夜にかけて次第に雨の降り方が強まりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

昼過ぎにかけて晴れ間が広がり、各地でムシ暑くなるでしょう。

ただ、夜は各地で雨が降り、雨風ともに強まるところがありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

日中いっぱいは日差しが届き、今日よりも暑さが増すでしょう。

一方、夜遅くには各地で雨となりそうです。



◆風と波

下越と佐渡で次第に風がやや強く吹くでしょう。

波の高さは、上越・下越・佐渡でのち1mの予想です。



◆熱中症情報

20日(土)は、上越と長岡で【厳重警戒】、そのほか広い範囲で警戒レベルとなっています。



◆週間予報

21日(日)は雨の一日で、局地的に激しい雨や雷雨となるでしょう。

予想より雨雲が発達した場合は【警報級の大雨】となる可能性があります。

週明け22日(月)も、午前を中心に所々で雨の降り方が強まるでしょう。



◆20日(土)の北信越の天気

周辺各地も午後は雨が降るでしょう。

とくに、北陸3県ではカミナリを伴った激しい雨が降り、21日(日)にかけて大雨となるところがありそうです。



県内も21日(日)は【警報級の大雨】の可能性があります。低い土地の浸水や川の増水に注意・警戒をしてください。