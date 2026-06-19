土曜は上越・長岡で熱中症「厳重警戒」 日曜は雨の一日･･･局地的に激しい雨・雷雨も【これからの天気(6月19日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
20日(土)は、次第に雨の範囲が広がりそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆6月20日(土)の天気
・上越地方
次第に雲が厚くなり、早いところでは昼ごろから雨が降り出すでしょう。
夕方以降は広く雨で、雨脚が強まるところもありそうです。
・中越地方
沿岸部は天気が下り坂で、夜は本降りの雨となるでしょう。
山沿いは朝からにわか雨のところがありますが、まとまった雨が降るのは夜になる見込みです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは、晴れて広く真夏日になるでしょう。
ただ、夕方から雨雲がかかりはじめ、夜にかけて次第に雨の降り方が強まりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
昼過ぎにかけて晴れ間が広がり、各地でムシ暑くなるでしょう。
ただ、夜は各地で雨が降り、雨風ともに強まるところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
日中いっぱいは日差しが届き、今日よりも暑さが増すでしょう。
一方、夜遅くには各地で雨となりそうです。
◆風と波
下越と佐渡で次第に風がやや強く吹くでしょう。
波の高さは、上越・下越・佐渡でのち1mの予想です。
◆熱中症情報
20日(土)は、上越と長岡で【厳重警戒】、そのほか広い範囲で警戒レベルとなっています。
◆週間予報
21日(日)は雨の一日で、局地的に激しい雨や雷雨となるでしょう。
予想より雨雲が発達した場合は【警報級の大雨】となる可能性があります。
週明け22日(月)も、午前を中心に所々で雨の降り方が強まるでしょう。
◆20日(土)の北信越の天気
周辺各地も午後は雨が降るでしょう。
とくに、北陸3県ではカミナリを伴った激しい雨が降り、21日(日)にかけて大雨となるところがありそうです。
県内も21日(日)は【警報級の大雨】の可能性があります。低い土地の浸水や川の増水に注意・警戒をしてください。
20日(土)は、次第に雨の範囲が広がりそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆6月20日(土)の天気
・上越地方
次第に雲が厚くなり、早いところでは昼ごろから雨が降り出すでしょう。
夕方以降は広く雨で、雨脚が強まるところもありそうです。
・中越地方
沿岸部は天気が下り坂で、夜は本降りの雨となるでしょう。
山沿いは朝からにわか雨のところがありますが、まとまった雨が降るのは夜になる見込みです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは、晴れて広く真夏日になるでしょう。
ただ、夕方から雨雲がかかりはじめ、夜にかけて次第に雨の降り方が強まりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
昼過ぎにかけて晴れ間が広がり、各地でムシ暑くなるでしょう。
ただ、夜は各地で雨が降り、雨風ともに強まるところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
日中いっぱいは日差しが届き、今日よりも暑さが増すでしょう。
一方、夜遅くには各地で雨となりそうです。
◆風と波
下越と佐渡で次第に風がやや強く吹くでしょう。
波の高さは、上越・下越・佐渡でのち1mの予想です。
◆熱中症情報
20日(土)は、上越と長岡で【厳重警戒】、そのほか広い範囲で警戒レベルとなっています。
◆週間予報
21日(日)は雨の一日で、局地的に激しい雨や雷雨となるでしょう。
予想より雨雲が発達した場合は【警報級の大雨】となる可能性があります。
週明け22日(月)も、午前を中心に所々で雨の降り方が強まるでしょう。
◆20日(土)の北信越の天気
周辺各地も午後は雨が降るでしょう。
とくに、北陸3県ではカミナリを伴った激しい雨が降り、21日(日)にかけて大雨となるところがありそうです。
県内も21日(日)は【警報級の大雨】の可能性があります。低い土地の浸水や川の増水に注意・警戒をしてください。