【COCORO】 8月27日発売予定

グッドスマイルカンパニーとフロントウイングは、PC（Steam/DMM GAMES/DLsite）用ノベルゲーム「COCORO」の発売日を8月27日に決定した。

本作は、ロボットが暴走する世界を舞台に、少年とロボットであることを隠して生きる少女・ココロとの初恋を描く感動のノベルゲーム。現在、Steamストアにてウィッシュリスト登録が可能になっている。なお、本作では、羊宮妃那さんが演じるヒロイン・ココロがエンディングテーマを歌唱する。

物語を最後まで見届けた先で聴こえるその歌が、プレーヤーの心にどのような余韻を残すのか―

「『ATRI -My Dear Moments-』6周年お祝いキャンペーン」開催！

全世界累計50万DLを記録した「ATRI -My Dear Moments-」の発売6周年を記念して、「COCORO」とのコラボアクリルスタンドが抽選で3名に当たるプレゼントキャンペーンが「COCORO」公式Xにて開催される。

応募期間：7月3日（金）23時59分まで

応募方法：

（1）「COCORO」Steamストアページのウィッシュリスト登録画面を撮影し、リプライまたは引用リポストで投稿

（2）「COCORO」公式Xをフォロー

□「COCORO」公式X

賞品：「COCORO」×「ATRI -My Dear Moments-」コラボアクリルスタンドを抽選で3名にプレゼント

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