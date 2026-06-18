◆全日本プロレス「スーパーパワーシリーズ２０２６」（１８日、後楽園ホール）

全日本プロレスは１８日、後楽園ホールで「スーパーパワーシリーズ２０２６」を開催した。

立見券も含めすべての席種が完売し当日券なしの沸騰大会。ＮＷＡ世界ヘビー級選手権で王者・ゥ供Ε好螢襯咼蝓囚ゥ汽ぅ薀后Ε瓮ぅ愁鵑芦野祥太郎と対戦した。

メイソンは、１９９１年１２月２４日、米テネシー州メアリービル出身の３４歳。身長は１９６センチ、体重１３６キロの超大型選手。ブラジリアン柔術黒帯、州高校レスリング選手権で２度の優勝経験を持つ本格派で２０１５年にプロレスデビュー。２５年８月にニューヨークで行われたＮＷＡ７７でトム・ラティマーを下しＮＷＡ世界ヘビー級王座を戴冠。ＮＷＡの反体制派「Ｔｈｅ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｓｉｘ」メンバー。日本でも公開された映画『アイアンクロー』でテリー・ゴディ役を演じるなど役者としての顔も持つという。

「ＮＷＡ世界ヘビー級王座」は、昭和時代のプロレス界で最も権威がある世界王座で世界最強のプロレスラーが保持するベルトとうたわれた。当時の全日本プロレスは「ＮＷＡチャンピオン」は、専用の入場テーマソング「ギャラクシー・エキスプレス」を使っており、メイソンも伝統を継承し「ギャラクシー・エキスプレス」で入場した。

試合は、激しい打撃戦から場外乱闘へ発展。芦野が必殺のアンクルホールドで一気に勝負を決めにかかったが驚異的なパワーではねかえした王者は、抱え上げたまま何度も回転したたき付ける必殺技「スリル・ライド」で勝利しベルトを防衛した。

リング上で芦野と握手を交わしたＮＷＡ王者は、そのまま浴室へ直行し優雅にシャワーを浴びたためコメントはなし。敗れた芦野は「強い」と実力を認め「米国へ行ってやる」と敵地でのリベンジ戦を予告していた。