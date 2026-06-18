『呪術廻戦』釘崎の新ビジュアル解禁！渋谷のトンネルを抜けた先 MAPPA15周年記念でレゼ、ミカサに続く第3弾
MAPPAは、設立15周年を記念した「MAPPA15周年キービジュアル ―『呪術廻戦』ver―」を公開した。
【画像】レゼやミカサも描く！公開されたMAPPA15周年記念のビジュアル
「MAPPA15周年キービジュアル ―『呪術廻戦』ver―」は、トンネルを抜け、凛とした表情で歩みを進める釘崎を描いた、描き下ろしビジュアル。夜の渋谷の暗がりを自分が信じる先へ向かって力強く進んでいく釘崎。真っ直ぐに先を見据えるその眼差しから、芯の強さと揺るぎない信念を感じさせる一枚となっている。
また、15周年プロジェクトとして、「MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会」を19日20時に公式YouTubeチャンネルにて公開。ナビゲーターを津田健次郎、ナレーターを三石琴乃が担当し、MAPPA制作作品の「新情報解禁」に加え、キャスト出演の「スペシャルコーナー」や、初解禁となる「新プロジェクトの発表」、PEOPLE 1の書き下ろしとなる楽曲『生活』にのせたMAPPA制作による【MAPPA 15th Anniversary Movie】を初公開。さらに豪華アーティストからのメッセージなど、見どころ満載の内容でお届けする。
主なラインナップ作品は『呪術廻戦』『チェンソーマン』『らんま1／2』『忘却バッテリー』などとなっている。
【画像】レゼやミカサも描く！公開されたMAPPA15周年記念のビジュアル
「MAPPA15周年キービジュアル ―『呪術廻戦』ver―」は、トンネルを抜け、凛とした表情で歩みを進める釘崎を描いた、描き下ろしビジュアル。夜の渋谷の暗がりを自分が信じる先へ向かって力強く進んでいく釘崎。真っ直ぐに先を見据えるその眼差しから、芯の強さと揺るぎない信念を感じさせる一枚となっている。
主なラインナップ作品は『呪術廻戦』『チェンソーマン』『らんま1／2』『忘却バッテリー』などとなっている。
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