【父の日】シャトレーゼが限定ケーキ発売 「ダディ」や「まんまるお父さん」をイメージ
菓子専門店「シャトレーゼ」は、父の日（6月21日）に向け、あす19日から家族みんなで楽しめる「父の日ケーキ」を全国店舗で限定発売する。
【写真】帽子、髭、ネクタイ…ダディをケーキで表現 シャトレーゼ「父の日ケーキ」
■「父の日 ダディデコレーション」
チョコレートで作った帽子、髭、ネクタイを飾った、父の日の贈り物にもおすすめのデコレーションケーキ。サクサクとしたシリアル入りチョコレートと、ザクザク食感のチョコレートが入った口どけの良いチョコムースをココアスポンジで包み、やさしい味わいのチョコクリームで仕上げた。見た目の楽しさと、チョコレートの豊かな味わいを楽しめる。
価格：2400円（税込2592円）／ サイズ：直径12センチ
■「父の日 まんまるお父さん」
帽子をかぶったおしゃれなお父さんをイメージした父の日限定のケーキ。ローストアーモンド、チョコチップ、ダイス苺を入れたカスタード入りコーヒークリームに、しっとりとしたココアスポンジとホイップクリームを合わせた。チョコレートで表情豊かなお父さんの顔に仕上げた、思わず笑顔になるかわいらしい一品。
価格：408円（税込440円）
■「父の日 キャラメルバナナスフレ」
フランス産クリームチーズとクーベルチュールチョコレートを使用した、しっとりシュワっとした口どけのスフレチーズショコラに、キャラメルシュガーチップとシリアル入りチョコレート（ホワイト）を加えたキャラメルクリームを重ね、バナナクリームを絞った。大人から子どもまで楽しめる、濃厚なチョコレートとキャラメルの香ばしさが広がる味わい。
価格：454円（税込490円）
【写真】帽子、髭、ネクタイ…ダディをケーキで表現 シャトレーゼ「父の日ケーキ」
■「父の日 ダディデコレーション」
チョコレートで作った帽子、髭、ネクタイを飾った、父の日の贈り物にもおすすめのデコレーションケーキ。サクサクとしたシリアル入りチョコレートと、ザクザク食感のチョコレートが入った口どけの良いチョコムースをココアスポンジで包み、やさしい味わいのチョコクリームで仕上げた。見た目の楽しさと、チョコレートの豊かな味わいを楽しめる。
価格：2400円（税込2592円）／ サイズ：直径12センチ
帽子をかぶったおしゃれなお父さんをイメージした父の日限定のケーキ。ローストアーモンド、チョコチップ、ダイス苺を入れたカスタード入りコーヒークリームに、しっとりとしたココアスポンジとホイップクリームを合わせた。チョコレートで表情豊かなお父さんの顔に仕上げた、思わず笑顔になるかわいらしい一品。
価格：408円（税込440円）
■「父の日 キャラメルバナナスフレ」
フランス産クリームチーズとクーベルチュールチョコレートを使用した、しっとりシュワっとした口どけのスフレチーズショコラに、キャラメルシュガーチップとシリアル入りチョコレート（ホワイト）を加えたキャラメルクリームを重ね、バナナクリームを絞った。大人から子どもまで楽しめる、濃厚なチョコレートとキャラメルの香ばしさが広がる味わい。
価格：454円（税込490円）