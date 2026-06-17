原宿系動画クリエーターのしなこ（30）が、ド派手なメイクと衣装で着飾った“激変ショット”を公開し、多くの反響が寄せられている。

【映像】しなこの激変ショットやダウンタイム中の様子（複数カット）

3月7日に更新したInstagramで、「この度しなこ、骨切りします！これまで矯正をずっとやってきたんですけど、私は顎変形症っていう、あごがね、横にズレてるタイプの人間なんですよ。なので、あごズレを治すために矯正をやってきました」と、5年前から歯の矯正を行っていたことや7時間ほどかかる骨切りの手術を受けることを明かしていた、しなこ。手術後の様子やダウンタイム中の様子も紹介している。

激変ショットに絶賛の声

6月16日の投稿では「ビジュアル系のしなこワールド。ずーっとやってみたかったメイクとファッションでまた新しい自分に出会えた気がしてこんなにステキな機会を本当に本当にありがとうございました」と、ゴシック＆ロリータブランドのオンラインサロンにゲスト出演した際の、激変ショットを公開。

Xでは、鏡越しに撮影した自撮りオフショットも投稿しており、ファンからは、「だ、だれ？！」「一瞬、SOPHIAの松岡さんかと思った」「若かりし頃の松岡充様にそっくりでカッコ良すぎます」「え…？イケメンすぎない？」「いつもと全然違う雰囲気もステキ」など、絶賛の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）