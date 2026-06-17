新幹線、グリーン車より上級の座席『Supreme Class』詳細発表 個室＆半個室で価格も明らかに
JR東海・JR西日本は17日、今年10月1日より、東海道・山陽新幹線に、グリーン車よりもさらに上質な設備・サービスを備えた上級クラス座席『Supreme Class』（スプリームクラス）を導入すると発表した。
【画像】新幹線 上級クラス『Supreme Class』のイメージ＆発売価格（詳細）
生活様式や働き方の変化に伴い多様化する乗客ニーズにより応えるもので、今回、設備の名称・サービス詳細などサービス全体像が明らかにされた。
設備の名称は『Supreme Class』で、グリーン車を超える最上位クラスとなり、最高の品質やサービスを提供する想いを「Supreme（最高の）」で表現した。個室タイプは「Cabin」（キャビン／2種類）、半個室タイプは「Seat」（シート）として発売する。
運転区間は東京〜博多。「Cabin」の個室は7号車（2名利用可）と10号車（1名利用）、半個室の「Seat」は10号車（6席）に設ける。「Seat」は2027年度中にサービス開始予定。東京〜新大阪の「Cabin」の発売価格は7号車が6万円以上、10号車が4万円以上となる。
ロゴは、中央の曲線でSupreme Class の頭文字“S”を表現し、車窓をイメージした外形の中に東海道・山陽新幹線沿線の特徴的な風景（富士山や海原）が描かれ、色彩は日本の伝統工芸の黒漆や金蒔絵がイメージされた。
■『Supreme Class』
レッグレスト付きリクライニングシート、専用Wi-Fi、専用タブレットで個
別調整可能な照明・空調・放送等により上質で快適な空間を提供
・鍵（電子錠）付き扉を設け、プライベート感とセキュリティを確保
・車内で提供する飲食サービス（無料）や、特別に購入できる商品を用意（※）
※「のぞみ」「ひかり」に乗車の場合に限る
【画像】新幹線 上級クラス『Supreme Class』のイメージ＆発売価格（詳細）
生活様式や働き方の変化に伴い多様化する乗客ニーズにより応えるもので、今回、設備の名称・サービス詳細などサービス全体像が明らかにされた。
設備の名称は『Supreme Class』で、グリーン車を超える最上位クラスとなり、最高の品質やサービスを提供する想いを「Supreme（最高の）」で表現した。個室タイプは「Cabin」（キャビン／2種類）、半個室タイプは「Seat」（シート）として発売する。
ロゴは、中央の曲線でSupreme Class の頭文字“S”を表現し、車窓をイメージした外形の中に東海道・山陽新幹線沿線の特徴的な風景（富士山や海原）が描かれ、色彩は日本の伝統工芸の黒漆や金蒔絵がイメージされた。
■『Supreme Class』
レッグレスト付きリクライニングシート、専用Wi-Fi、専用タブレットで個
別調整可能な照明・空調・放送等により上質で快適な空間を提供
・鍵（電子錠）付き扉を設け、プライベート感とセキュリティを確保
・車内で提供する飲食サービス（無料）や、特別に購入できる商品を用意（※）
※「のぞみ」「ひかり」に乗車の場合に限る