Rol3ertが、新曲「Aftertaste (feat. REJAY)」を本日リリースした。

本楽曲は、ニセコ出身のシンガーソングライター・REJAYとのコラボレーション楽曲。2人は2025年の＜SWEET LOVE SHOWER＞の現場で出会い、同じ20歳であり、英語で表現する日本のアーティストとして、そして世界のインディーミュージックを見据える同世代の存在として交流を深めてきたという。

「Aftertaste (feat. REJAY)」ジャケット写真

同曲は、5月にRol3ertとREJAYがともに回ったジョイントツアー＜Square One＞でひと足先にライブ披露されていた。掻き鳴らされるギター、張りつめたビート、Rol3ertとREJAYのボーカルが交錯し、静かな熱を帯びたオルタナティブポップへと昇華した作品に仕上がっているとのこと。

また6月24日には、全5曲入りの2nd EP『Kodoku EP』をリリースする。EPには「Aftertaste (feat. REJAY)」に加え、リード曲「Kodoku」を収録。「Kodoku」は、Rol3ertにとって初めて日本語タイトルを冠した楽曲であり、これまでもライブで弾き語りやバンドセットとして披露されてきた。ノイズを帯びたギター、重厚なドラム、感情を押し殺すようなボーカルが印象的な一曲で、“孤独”をテーマに、自身の内側にある葛藤や不安を描いているという。EP後半には、「frozen」「(how could i be) honest?」「Kodoku」のアコースティックピアノバージョンを収録。Rol3ertの原点でもある弾き語りのスタイルに立ち返りった楽曲に。

『Kodoku EP』ジャケット写真

6月24日には台湾・台北で開催される＜2026 GMA SHOWCASE 金曲售票演唱會＞への出演も決定している。台湾の実力派アーティストに加え、日本からRol3ert、韓国からCATCH THE YOUNG、タイからSVRNが出演する、アジアの新しい音楽シーンが交差するライブショーケースとなる。Rol3ertが出演する6月24日のステージでは、台湾のバンド・Vulgar Saviorをサポートバンドに迎え、この日限りの日台コラボレーションステージを予定している。

6月25日には、台北のカフェ「SOIL Taipei」にて、Rol3ertにとって海外では初となるワンマンライブ＜Rol3ert live “3mpty” in Taipei＞を開催予定。同公演はチケット発売から3日でソールドアウトを果たした。

なおRol3ertは、6月13日に開催された＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026＞にて、全国のラジオ局関係者が「受賞後にブレイクが期待できる国内アーティスト」を選出する〈ラジオ特別賞〉を受賞した。Spotify「RADAR: Early Noise 2026」への選出、渋谷WWW Xでのワンマンライブのソールドアウト、Rolling Stone「Future of Music」日本代表への選出、「SPACE SHOWER NEW FORCE」へも選出された。

◾️『Kodoku EP』

2026年6月24日（水）リリース

プリアド／プリセーブリンク：https://rol3ert.lnk.to/Kodoku_EP ▼収録内容

1.Kodoku

2.Aftertaste (feat. REJAY)

3.frozen - acoustic piano version -

4.(how could i be) honest? - acoustic piano version -

5.Kodoku - acoustic piano version - Label：Exciter Records

◾️ライブ情報

＜2026 GMA SHOWCASE 金曲售票演唱會＞

2026年6月24日（水）

台北 CORNER MAX大角落多功能展演館

出演：許郁瑛、Everydaze、Rol3ert、Andr

＊Rol3ertのステージでは、台湾のバンド・Vulgar Saviorをサポートバンドに迎え、この日限りの日台コラボレーション・ステージを予定。 ＜𝐑𝐨𝐥𝟑𝐞𝐫𝐭 𝐥𝐢𝐯𝐞 “𝟑𝐦𝐩𝐭𝐲” 𝐢𝐧 𝐓𝐚𝐢𝐩𝐞𝐢＞

2026年6月25日（木）

OPEN 19:00 / START 19:30

SOIL Taipei

チケット ADV：600 TWD / DOOR：700 TWD

リンク：https://ticketplus.com.tw/activity/84aecb5187f9a97396002bc9137a7bdc

主催：Exciter Records / HIP LAND MUSIC / Emerge Music

◾️＜Rol3ert Live Tour 2026 “meet me in my head”＞

2026年11月6日（金） 大阪 BIG CAT

開場18:30／開演19:30

Info：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝祭日を除く） 2026年11月12日（木） 東京 Spotify O-EAST

開場18:30／開演19:30

Info：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com チケット：前売 スタンディング 4,500円（税込）

※ドリンク代別

※4歳以上有料 ▼プレイガイド先行（先着）

受付期間：〜6月28日（日）23:59

入金期間：4月25日（土）12:00〜 ※入金〆切は、各PGごとにご確認ください

イープラス https://eplus.jp/rol3ert/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/rol3ert-26/

ローソンチケット https://l-tike.com/rol3ert/

ticket board https://ticket.tickebo.jp/sn/Rol3ert-2026-tb

楽天チケット https://r10.to/rol3ert ＜海外／Applications from overseas＞

eplus https://eplus.tickets/rol3ert/

ticket board https://ticket.tickebo.jp/sn/Rol3ert-2026-tb 運営：東京：DISK GARAGE ／ 大阪：キョードーグループ

企画制作：KMGI／ライブエグザム

◾️フェス・イベント出演情報

2026年

6/28（日）＜WORLD HAPPINESS 2026＞

info：https://world-happiness.com/

8/8（土）＜LuckyFes 2026＞

info：https://luckyfes.com/

8/14（金）＜SUMMER SONIC TOKYO 2026＞

info： https://www.summersonic.com/

8/29（土）＜SWEET LOVE SHOWER 2026＞

info：https://2026.sweetloveshower.com/

9/19-20（日）＜NEW ACOUSTIC CAMP 2026＞

info：https://newacousticcamp.com/