乳がん治療中の石原詢子、退院を報告「元気になってきてます!!ご安心くださいね」
歌手の石原詢子（58）が17日、自身のインスタグラムを更新。退院したことを報告した。
【写真】明るい笑顔で退院を報告、石原詢子の近況ショット（インスタグラムより）
先週末から入院していることを明かしていたが、この日の投稿で「たくさんのお見舞いのお言葉、また励ましのメッセージを頂戴致しました。本当にありがとうございます！」と感謝のコメント。「今朝の血液検査の結果、好中球は思ったよりも上がっていませんでしたが、熱も下がり喉の痛みもほぼ治まったので先ほど退院して自宅に戻りました」と報告した。
続けて「病院にいれば何かあったときに・・と言う安心感はありますが、やはり自宅は落ち着きます・・」としみじみ。「手術で入院した時は、お薬でほとんど寝てばかりいましたが、今回は1人の時間が多くて色んな事を考える良い機会になったと思います」とつづった。
また、「来週は6回目の抗がん剤投与になります。自宅でも医師に言われた事を守りながら、しっかり療養して備えたいと思います。ご心配をおかけいたしました！元気になってきてます!!ご安心くださいね」と、ファンに呼びかけた。
石原は今年2月6日、乳がんと診断され、手術を受けていたことを報告。所属事務所の発表で、早期発見により「初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に手術を済ませております」「2月後半から化学治療を行い、医師と相談の上、体調を見ながらお仕事を続けて参ります」などと伝えた。
また、16日のインスタグラムの投稿で「喉の腫れと湿疹と発熱」「これらが発症して救急で診て頂いて先週末から入院してます」と報告していた。
【写真】明るい笑顔で退院を報告、石原詢子の近況ショット（インスタグラムより）
先週末から入院していることを明かしていたが、この日の投稿で「たくさんのお見舞いのお言葉、また励ましのメッセージを頂戴致しました。本当にありがとうございます！」と感謝のコメント。「今朝の血液検査の結果、好中球は思ったよりも上がっていませんでしたが、熱も下がり喉の痛みもほぼ治まったので先ほど退院して自宅に戻りました」と報告した。
また、「来週は6回目の抗がん剤投与になります。自宅でも医師に言われた事を守りながら、しっかり療養して備えたいと思います。ご心配をおかけいたしました！元気になってきてます!!ご安心くださいね」と、ファンに呼びかけた。
石原は今年2月6日、乳がんと診断され、手術を受けていたことを報告。所属事務所の発表で、早期発見により「初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に手術を済ませております」「2月後半から化学治療を行い、医師と相談の上、体調を見ながらお仕事を続けて参ります」などと伝えた。
また、16日のインスタグラムの投稿で「喉の腫れと湿疹と発熱」「これらが発症して救急で診て頂いて先週末から入院してます」と報告していた。