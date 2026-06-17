【「アポカリプスホテルかりかり」刊行記念POP UP SHOP】 開催期間：7月7日～7月20日 入場：無料

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書泉は、秋葉原の書泉ブックタワー9階イベントスペースにて「アポカリプスホテルかりかり」刊行記念POP UP SHOPを、7月7日から7月20日まで開催する。

このイベントでは、アニメ「アポカリプスホテル」のキャラクター原案を務めた竹本泉氏によるイラストや動画の展示、関連書籍の販売のほか、描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド、クリアファイル、缶バッジ、タイトルロゴステッカーといった各種グッズも販売される。

新規商品だけでなく、今回の新刊発売に合わせ、竹書房の協力により、現在は販売終了している商品の再販売も予定されている。

さらに、竹本氏による「ホテル『銀河楼』で七夕のイベントを開催してみたら」をモチーフにした描き下ろしイラストのキャラファイングラフが展示され、受注販売も行なわれる。

キャラファイングラフ

価格：29,700円

今回のPOP UP SHOPのために描き下ろされたイラスト。キャラクターそれぞれが短冊に込めた願いも描かれている。

3,300円購入ごとに引ける購入特典「かりかり」くじ

1会計につき、3,300円の購入ごとに1回抽選に参加できる。特賞は竹本泉氏の直筆サイン入りアイテム。ほかにも多数の特典が用意されている。

(C)「アポカリプスホテル」製作委員会／竹本泉・竹書房