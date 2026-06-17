新型アウディQ7は全幅2010mmでさらにワイド化

アウディQ7｜Audi Q7

アウディのラージSUV「Q7」が3代目に生まれ変わった。アウディAGのゲルノート・デルナー取締役会会長はこう述べている。

「20年以上にわたり、アウディQ7は完璧なプレミアムSUVの象徴であり続けてきました。新型においても、私たちはこの使命をさらに発展させていきます」

ボディサイズは全長5056×全幅2010×全高1808mmで、ホイールベースは2994mm。従来型と比べると全長が16mm短くなった一方、全幅が40mm、全高が74mm大きくなった。ホイールベースは変わっていない。

エクステリアデザインはQ7らしい力強さを継承。アウディのトレードマークである4つのリングは、ボンネットとともに以前よりも高い位置に配され、SUVのフロントエンドをより大きく見せている。大型のシングルフレームグリルが印象的なフロントデザインを際立たせ、再設計されたスタイリッシュで機能的なエアインテークがそれを引き立てる。

デジタルデイタイムランニングライトと、その下にあるデジタルマトリクスLEDヘッドライトは視認性を高め、オプションで選択可能なイルミネーション付きシングルフレームグリルと相まって、他に類を見ない存在にしている。

ボディシルエットは、跳ね上がったショルダーラインが存在感を際立たせ、スポーティなオールラウンダーに堂々とした風格を与えている。アウディの象徴であるクワトロをイメージさせるフェンダーの膨らみはショルダーから伸び、後部では特徴的なDピラーへと細くなっていく。Dピラーは垂直に伸び、ルーフラインはほぼ水平となり、これにより室内空間とヘッドルームが拡大した。

キャビンは5人乗りが標準で、6／7人乗りをオプション設定

アウディQ7｜Audi Q7

インテリアデザインは、ダッシュボードとドアの幾何学的な一体感を継承し、精密さへのこだわりが強調された。すっきりとしたラインと明確なサーフェスが秩序と集中力を生み出している。エアベントなどのディテールは意図的に背景に溶け込むように配置されているが、ユーザーインターフェースを介した電動調整によるダイナミックな制御は実用的だ。キャビンは洗練されたデザインで、あらゆるシーンに対応できる空間を提供。乗員を第一に考えられたQ7は、これらの特長を細部に至るまで融合させている。

インフォテインメントシステムはさらに洗練された。湾曲デザインとOLEDテクノロジーを採用したアウディMMIパノラミックディスプレイは、アウディバーチャルコックピットとMMIタッチディスプレイで構成。さらに、運転中の注意散漫を防ぐダイナミックプライバシーモードを備えた助手席ディスプレイを標準装備する。オプションのヘッドアップディスプレイは、速度、制限速度、ナビゲーション矢印などの重要な情報をドライバーの視界に直接投影する。

自己学習型音声アシスタント「アウディアシスタント」は、様々な車両機能を操作できる。例えば、車両機能の実行、目的地検索、天気予報の提供など、必要な操作を自動的に認識。アウディシステムが一般的な質問に回答できない場合にのみ、ChatGPTに転送される。すべての機能がアウディアシスタントに統合されているため、ユーザーはシームレスな操作性を享受できる。

アウディQ7｜Audi Q7

キャビンは5人乗りが標準で、オプションで6人乗りまたは7人乗りが選べる。標準ではすべてのシートが部分的に電動調整可能だ。5人乗りと7人乗りでは、2列目のベンチシートに3つのチャイルドシートを並べて設置できるスペースが確保されており、ファミリーユースでの使い勝手の良さを際立たせている。

2列目のシートは前後に電動調整でき、シートバックは65:35の分割可倒機構が備わる。65%分割された部分では、中央の30%部分を手動で折りたたむこともでき、35:30:35分割にもなる。MMIまたはCピラーとトランクのボタンで操作できるコンフォートエントリー機能により、2列目にチャイルドシートを装着しても3列目が塞がれることはない。2列目のシートは完全に折りたたむことなく、65:35分割で前方に傾けることができる。

5人乗りのトランク容量は806L確保され、後席を倒せば最大2075Lに拡大。7人乗りでは後席使用時で722L、最大1980リットルまで拡げられる。シート構成によっては、オプションで前席にベンチレーション機能とマッサージ機能を備わる。

大型パノラミックサンルーフの採用も特色だ。新開発機構によってルーフ構造をスリム化し、前後席ともにヘッドルームが拡大された。オプション機能として、透明度を切り替えられる機能や、パーソナライズされたアンビエントライトに合わせて色が変化するガラスルーフのイルミネーションが初めて搭載された。

ルーフモジュールのボタンまたはMMIで操作できるこのサンルーフは、9段階で透明から不透明に切り替えることができる。駐車するルーフは自動的に不透明になり、外からの視線を遮り、エンジンを再始動すると、最後に設定した状態が復元される。

ガラスパネルに施された模様と78個のLEDにより、車内は心地よい照明に包まれる。調整可能な透明度により、明るい室内と効果的なグレア防止の間を、ゾーンごとに素早く切り替えることが可能だ。標準装備のコーティングされた合わせガラスは赤外線を反射し、紫外線を99.5%以上カット。従来のブラインドは不要だ。

3.0Lディーゼルマイルドハイブリッドは最高299ps/630Nmを発揮

アウディQ7｜Audi Q7

パワートレインは3.0リッターV型6気筒ディーゼル「TDI」＋8速AT（ティプトロニック）。エンジンは2種類のスペックが用意され、220kW仕様は最高出力220kW（299ps）、最大トルク630Nm（64.2kgf-m）を、そして180kW仕様では180kW（245ps）、500Nm（51.0kgf-m）を発揮する。いずれもMHEV plus（マイルドハイブリッド・プラス）と、モーターでターボチャージャーを回転させる電動コンプレッサーを採用しており、高い効率性と力強い走りを実現する。

MHEV plusアーキテクチャーは、ベルト駆動式オルタネータースターター、Q7向けに改良されたパワートレインジェネレーター、リン酸鉄リチウムバッテリーという3つの主要コンポーネントを基盤としている。これにより、パフォーマンスとドライビングエクスペリエンスが向上するだけでなく、燃費とCO2排出量も削減される。パワートレインジェネレーターは、操縦時、駐車時、市街地走行時など、短時間の部分的な電気走行を可能にし、最大18kW（24ps）/370Nmで発進や追い越しをサポートする。

電動コンプレッサーは、エンジン回転数全域で作動。これにより、リニアで素早いレスポンス、よりダイレクトなペダルフィールによる印象的な中速域加速、効率の向上、および長期耐久性の向上が実現する。パワートレインのジェネレーターは既に電気トルクを供給しており、電動コンプレッサーは3.4バール（絶対圧）のブースト圧を極めて迅速に高める。これらが連携することで、駆動時のトルクのスムーズな立ち上がりが実現し、同等のパワーを持つ電動駆動のフィーリングに非常に近いものとなる。加速時には、コンプレッサーホイールはわずか250ミリ秒で9万rpmまで回転。電動ブーストとディーゼルエンジンの優れたパワーデリバリーを組み合わせることで、V6 TDIは力強く路面にパワーを伝達する。

これにより新型Q7は2.3トンを超える車重でありながら、0-100km/h加速は180kW仕様5人乗りで7.2秒、220kW仕様5人乗りでは6.0秒をマークする。欧州複合モード燃費は最高14.1km/Lと発表された。

前後ともに5リンク式のサスペンションは3種類のシステムを用意。スチールスプリングを採用した標準サスペンションは、従来モデルよりもさらに快適な乗り心地を実現している。電子制御ダンピングを備えたアダプティブエアサスペンションは、Q7にスムーズな乗り心地からスポーティなハンドリングまで幅広い走行特性をもたらす。そして、ベースモデルより車高が30mmローダウンするアダプティブエアサスペンションスポーツは、Q7をさらにスポーティにする。

どちらのエアサスペンションも、車両の荷重を自動的にバランス調整し、車体を水平に保つ。リフト機能を有効にすると、地理データを使用してルートに合わせて調整。例えばルート上に踏切がある場合、Q7はそれに応じてサスペンションを調整し、スムーズな走破を実現する。新しい降車機能は、バランス走行モードでQ7を62mm下げることで、乗降性を高めてくれる。

ライティング技術は他の道路利用者とのコミュニケーションツールに発展

アウディQ7｜Audi Q7

運転支援機能では、新開発の緊急支援機能「ステアリング・トゥ・ショルダー」を初めて搭載。この機能は、システム設定範囲内にドライバーの操作が停止していることを検知し、視覚、聴覚、触覚による合図で、ドライバーに車両の操作を促すもの。それでもドライバーが反応しない場合は、システムが車両の制御を引き継ぐ。これは、車線維持支援や車速の段階的な減速によって実現される。さらに、ハザードランプの点灯、シートベルトの引き締め、ブレーキの作動といった追加措置も同時に作動させることができる。

車線逸脱警報システムは、軽減モードと通常モードの2種類を新たに設定。道路が空いている場合、軽減モードではステアリングホイールのわずかな振動とディスプレイ上の赤い線で、車線逸脱をドライバーに知らせるだけ。このモードでは交通状況に応じてステアリング操作が補正される。一方、通常モードでは、交通状況に関わらず車線を逸脱すると自動的にステアリング補正、視覚的な警告、ステアリングホイールの振動が作動する。

ライティング技術はさらに進化した。アウディはダイナミックウインカーをさらに強化するため、デジタルマトリクスLEDヘッドライトとデジタルOLEDリヤライトを組み合わせることで、歩行者や自転車利用者の安全性を飛躍的に向上させる、世界初の革新的な技術を導入した。夜間や暗い場所では、この先進的なウインカーがフロントとリヤのダイナミックウインカーと同期して地面に投影。ロービームが点灯し、ウインカーまたはハザードランプが点灯すると、自動的に作動する。

第3世代となったデジタルOLEDリヤライトを搭載した新型Q7は、第1世代よりもはるかにカスタマイズの幅が広いだけでなく、前方の事故や故障を他の道路利用者に知らせる機能も備えている。危険な運転状況や交通状況では、通常のリヤライトのグラフィックではなく、デジタルOLEDパネルに警告シンボルを含む特別な静止表示が行われる。さらに、自動駐車時には、車両前後の通信ライトが専用のライトパターンで点灯。例えば渋滞時などに、停車中のQ7に他の車両が接近しすぎると、デジタルOLEDパネルが全開になり、後続車のドライバーに警告を発する。

ドアに内蔵されたプロジェクションライトは、シーンを演出する新機能。ドアシルに搭載されたLEDモジュールにより、運転席側と助手席側のドアの下には白い菱形が、後部ドアの下には点線の菱形が地面に投影される。ドアが開くと菱形が広がり、乗員を迎え入れ、車までの道を照らす。この機能に降車警告機能を組み合わせることで、さらに新たな可能性を広げた。乗員がQ7から降りようとしているときに自転車や他の車が接近すると、ドア横の地面に菱形を投影する。同時に、リヤライトの通信ライトも点灯し、他の道路利用者に注意を促す。

SPECIFICATIONS

アウディQ7 TDIクワトロ220kW｜Audi Q7 TDI quattro 220kW

ボディサイズ：全長5056×全幅2010×全高1808mm

ホイールベース：2994mm

乗車定員：5／6／7人

荷室容量：806～2075L（5人乗り）／722～1980L（7人乗り）

車両重量：2380kg（5人乗り）／2425kg（7人乗り）

総排気量：2967cc

エンジン：V型6気筒ディーゼルターボ

最高出力：220kW（299ps）/3500-3750rpm

最大トルク：630Nm（64.2kgf-m）/1750-3000rpm

モーター最高出力：18kW（24ps）

モーター最大トルク：370Nm（37.7kgf-m）

トランスミッション：8速AT

駆動方式：4WD

0-100km/h加速：6.0秒（5人乗り）／6.2秒（7人乗り）

最高速度：235km/h

欧州複合モード燃費：13.9km/L

※諸元は欧州仕様値