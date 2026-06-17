ほぼ見えてる？ミンニ、アンダーウェアあらわな“スケスケ衣装”に釘付け「耐えられない」

i-dleのミンニが大胆なスタイルで視線を奪った。

ミンニは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Crow out now」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ミンニ、アンダーウェアあらわな“スケスケ衣装”

公開された写真でミンニは、透け感のあるシースルートップスに黒のボトムスを合わせたオールブラックコーデを披露。ロングヘアをなびかせながら、圧倒的な存在感を放っている。特にシースルートップスからのぞく引き締まったウエストが目を引き、幻想的な雰囲気を漂わせた。

この投稿を見たファンからは、「耐えられない」「美しい」「気が狂いそう」「ヤバい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ミンニInstagram）

なお、ミンニが所属するi-dleは7月にカムバックを控えている。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。