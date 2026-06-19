北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のスイス―ボスニア・ヘルツェゴビナが米ロサンゼルス・スタジアムで行われ、スイスが4-1で快勝した。後半にはボスニアDFが一発退場。明らかな反則で今大会4枚目のレッドカードが飛び出した。試合はスコアレスで迎えた後半29分、スイスが交代出場のマンザンビの先制点でリード。その直後の同35分にもスイスに絶好機が到来し