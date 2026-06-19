FIFAワールドカップ2026・グループB第2節が現地時間18日に行われ、カナダ代表とカタール代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026の共催国にあたるカナダ代表は、現地時間12日に行われたグループB第1節ボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦を1−1のドローで終えた。対するカタール代表も、スイス代表との前節を1−1のドローに持ち込んだ。両チーム、FIFAワールドカップで歴代初の勝ち点を獲得したのが第1節だったが、第2節ではともに