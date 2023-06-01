日本テレビが発表サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループ第2戦、チュニジアとの試合に挑む。試合を中継する日本テレビは、元日本代表・本田圭佑を解説に起用。初戦オランダ戦のNHK中継解説でも“本田節”が次々に飛び出すなど話題を集めた本田の登場に、改めてファンは歓喜の声をあげている。日本テレビは、日本時間21日の10時25分からチュニジア戦を生中継する。番組表では同局の日