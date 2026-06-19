全5グレード展開へ―最高級モデルとは？「シビック」は、ホンダが1972年に発売した歴史あるモデルです。ホンダが掲げる「人中心」の思想のもと開発され、爽快な走りと日常での使いやすさを両立しながら、半世紀以上にわたって世界中で支持されてきました。現行モデルは2021年に登場した11代目で、「親しみやすさと特別な存在感」をコンセプトに開発されています。【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”ホンダ「新・ハッチバ