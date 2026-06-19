ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）の本拠地・オリオールズ３連戦の初戦に先発する。自己ワースト７失点を喫した前回の“リベンジ”を狙う。前回１２日（同１３日）の敵地・Ｗソックス戦では中６日で先発し、負傷者リスト入りしたスミスに代わって昇格したロビンソンとの初バッテリー。だが、４回１／３を７安打３四球、日米通じて自己最悪の７失点で４敗目（３勝）を喫した。９１球を投げ、防御率