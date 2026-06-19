北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のカナダ―カタールがBCプレイス・バンクーバーで行われた。前半33分過ぎ、カタールにDOGSO（決定機阻止の反則）がありレッドカードが提示され、大会通算枚数は前回カタールW杯超えの5枚目になった。カタールは0-2のビハインドで迎えた前半33分、前線に抜け出したカナダFWブキャナンを倒したアフメドが決定機阻止の反則とさ