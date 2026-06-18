何気なくこぼしたひと言が、思いがけず尾を引くことがあります。とくに家庭の悩みのようなデリケートな話題は、その後の関係性にも影響を与えがちではないでしょうか。今回は、「離婚したい」という言葉をめぐる、ママ友とのやりとりに関する投稿です。『何年も前に夫婦で揉め、思わず「離婚したい」とママ友に相談したことがある。でもその後関係は改善し、今は離婚するつもりはない。それなのに会うたびそのママ友に「まだ離婚し