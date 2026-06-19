１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比１１５１円２４銭高の７万１０５３円４９銭となり、初めて７万円を超えた。４月２７日の６万円到達から２か月足らずで再び大台を突破した。ＡＩ（人工知能）市場拡大への期待を背景とした株価上昇が続いている。都内の野村証券では１８日の取引を終え、ディーラーから拍手が起こった。日経平均は今週、中東情勢の緊張緩和への期待から、連日最高値を更新。この