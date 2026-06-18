◆熱量とテンポの良さで視聴者を惹きつける解説サッカーワールドカップ・アメリカ大会で、本田圭佑氏の解説が話題を集めています。オランダの弱点をシンプルに「左や、左」と指摘したかと思えば、警戒すべき選手については「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」と独特の表現で解説。現役時代さながらの熱量とテンポの良さで、視聴者を惹きつけています。ネット上でもおおむね好評です。「選手目線で分かりやすい」「ファンの気