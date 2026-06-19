コートジボワールサッカー連盟は１８日、大会前に八百長の疑いで逮捕されていたと報じられた同国代表のＦＷワヒが、カナダへの入国を認められたと発表した。連盟は公式Ｘで「このコートジボワール代表の選手は、エレファンツ（象＝代表の愛称）の代表団と共にカナダへ渡航することが許可され、チームメートと共に通常通り大会への参加を継続します。この好ましい結果を喜び、本件の処理に協力いただいた関係各位に感謝の意を表し