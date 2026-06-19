エンゼルスマイク・トラウト外野手（34）がハムストリングを痛め、負傷者リスト（IL）入りすると18日（日本時間19日）、複数の米記者が報じた。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者が自身のX（旧ツイッター）で「トラウトがハムストリングのケガで負傷者リスト入りする見込み」と投稿した。トラウトはMVP3度、球宴選出11度の実力者だが、近年は右ふくらはぎ、背中、有鉤骨、そして膝と、