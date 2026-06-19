カナダとカタールの一戦でアクシデントが発生北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日に大会8日目を迎え、グループBの第2節でカナダ代表とカタール代表が対戦。後半途中にカナダのMFイスマイル・コネとMFアッシム・マディボが接触。選手も思わず頭を抱えてしまう接触プレーが起きた。試合はカナダが6-0で快勝した。試合は後半6分、カナダのコネに対してカタールのマディボがタックル。すれ違う方向で力が強くかかっ