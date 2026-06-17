俳優舘ひろし（76）が16日、愛知県・名古屋市で行われた、映画「免許返納！？」舞台あいさつに登壇した。

同作は免許返納をめぐるコメディー作品。「免許がない！」（94年、森田芳光監督）の主人公、映画スターの南条弘が登場するアナザーストーリー。

名古屋出身の舘は今月11日にオープンした、TOHOシネマズ名古屋栄の記念すべき1人目のゲストとなり「オープン記念試写会にこの作品を呼んでくださり感謝しています」と喜び、「素晴らしい映画に仕上がっていると思います」とアピールした。

そして、名古屋の思い出を聞かれると「幼稚園に入るまでは住んでいた場所の坂、高校の時はラグビーをやっていたので、その当時の道が印象に残っていますね。いつも上り坂なんですよね」と話した。

さらに舞台あいさつ前には同作のオリジナルエプロンを身につけて、売店にサプライズ登場。ポップコーンやドリンクをファンに手渡しし、「もっと忙しくやるのかと思ったけど、思ったより時間がかかりました」と苦笑しつつ、「ちゃんと手渡せて良かったです」と話した。

この日集まったファンへ「楽しんでいただければ幸いです。おもしろかったら私のせい、つまらなかったら監督とプロデューサーのせいということで」と会場を笑わせた。