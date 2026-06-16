【FIFAワールドカップ2026】ベルギー代表 1ー1 エジプト代表（日本時間6月16日／シアトル・スタジアム）

【実際の映像】ベルギー衝撃！鋭いスルーパス→絶妙アシスト

エジプトの“ファラオ”、モハメド・サラーが34歳の誕生日を迎えた直後の一戦で躍動した。フリーの味方へ鋭いスルーパスを通して先制点を演出し、SNS上では称賛の声が寄せられた。

日本時間16日、FIFAワールドカップ2026グループG第1節でエジプト代表はベルギー代表と対戦。2大会ぶりのW杯出場となった北アフリカの強豪は、19分に先制点を奪う。

4-2-3-1のトップ下で先発出場したサラーが右サイドに流れてボールを受けると、左サイドハーフのMFエマム・アシュールの動きに合わせてグラウンダーのスルーパスを供給した。

エジプト初のW杯勝利はお預けもベルギーに衝撃

背番号8は裏へ抜けると見せかけてインサイドへランニング。これにベルギー代表のトマ・ムニエが対応しきれず、アシュールはサラーからのパスをバイタルエリアで受けると、右足を一閃。強烈なミドルシュートをゴール左下へ突き刺した。

クラブではリバプールに所属し、6月15日に34歳の誕生日を迎えたサラーの絶妙なアシストはSNSでも話題に。ファンからは「サラーいいところ見てたな」「さすがのサラー」「サラーアシスト！！」と称賛の声が寄せられた。

この先制点を守り切ればエジプト史上初のW杯勝利となるはずだったが、66分に同点弾を許し、試合は1-1の引き分けに終わった。それでも格上のベルギー相手に堂々たる戦いを見せ、勝ち点1を獲得している。

（FIFAワールドカップ2026）