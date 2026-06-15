この冬劇場公開！映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』キービジュアル解禁！

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この度、6月6日(土)、7日(日)に大阪・大阪城ホール、13日(土)、14日(日)に東京・京王アリーナ TOKYOにて「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 8th Live! TOKIMEKI Express」が2会場4公演で開催され各会場満員、大盛況のうちに幕を閉じた。

その8thライブ東京公演Day.2にあたる14日(日)の公演にて、映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』のキービジュアルが解禁された。

作品の新情報として、TVアニメ1期・2期再放送、ユニットシングルの発売、「ラブカ」新規描きおろしイラストがそれぞれ公開。さらに、8th Live!セットリストも公開された。

TVアニメ1期・2期、OVAのその後を描く完全新作アニメーション・3部作の完結となる、映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』が、この冬、全国の劇場で公開予定。そのキービジュアルがついに解禁となった。

キービジュアルでは、「ときめきはいつまでも―― 行こう！虹の未来（さき）へ」というキャッチコピーと共に、前へと歩みを進める12名のスクールアイドルたちと、その背中を見つめる高咲侑の姿が描かれている。さらに、『第1章』『第2章』公開時から待ち望まれていた、朝香果林・中須かすみのダンス衣装がここで初解禁となった。

『第1章』『第2章』を超えるボリュームでお届けする『最終章』では、沖縄、京都、大阪、神戸で開催されてきた「スクールアイドルGPX（グランプリ）」のファイナルラウンドが描かれる。12人と一人の少女たちは、その舞台である“東京”で、どんな物語を紡ぐのか……。いよいよ完結を迎える「虹ヶ咲学園スクール同好会」の物語をぜひ見届けてほしい。

「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 8th Live! TOKIMEKI Express」

大阪公演

Day.1 2026年6月6日（土）16:00開場／17:00開演

Day.2 2026年6月7日（日）14:00開場／15:00開演

【会場】大阪城ホール

【出演】虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

東京公演

Day.1 2026年6月13日（土）16:00開場／17:00開演

Day.2 2026年6月14日（日）14:00開場／15:00開演

【会場】京王アリーナ TOKYO

【出演】虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

＜Day１ セットリスト（東京・大阪）＞

M.01 Colorful Dreams! Colorful Smiles!/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.02 いとしき夢よ いざないて/三船栞子(CV.小泉萌香)

M.03 Cheer Mode/A.L.A.N

M.04 Like a Treasure/ミア・テイラー(CV.内田 秀)

M.05 Stay/天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)

M.06 Burn!!/優木せつ菜(CV.林鼓子)

M.07 Circle of Love/宮下 愛(CV.村上奈津実)

M.08 Wake Up!!/朝香果林(CV.久保田未夢)

M.09 Hello! OK?? /中須かすみ(CV.相良茉優)

M.10 My Untold Diary/桜坂しずく(CV.前田佳織里)

M.11 ドリーム☆シューター/エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)

M.12 Eternal Light/DiverDiva 【朝香果林(CV.久保田未夢)、宮下 愛(CV.村上奈津実)】

M.13 Joy is All Around/ミア・テイラー(CV.内田 秀)

M.14 余韻/三船栞子(CV.小泉萌香)

M.15 まみむめMotor Girl/天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)

M.16 secret/上原歩夢(CV.大西亜玖璃)

M.17 MONSTER GIRLS/R3BIRTH 【三船栞子(CV.小泉萌香)、ミア・テイラー(CV.内田 秀)、鐘 嵐珠(CV.法元明菜)】

M.18 think of you/優木せつ菜(CV.林鼓子)

M.19 PASTEL/QU4RTZ 【中須かすみ(CV.相良茉優)、近江彼方(CV.鬼頭明里)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)】

M.20 Seabird/鐘 嵐珠(CV.法元明菜)

M.21 Cheer for you!!/A・ZU・NA 【上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく(CV.前田佳織里)、優木せつ菜(CV.林鼓子)】

M.22 まんまるお月さま/宮下 愛(CV.村上奈津実)

M.23 INNER TRAVEL/近江彼方(CV.鬼頭明里)

M.24 永遠の一瞬/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.25 KAGAYAKI Don’t forget!/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.26 Eternalize Love!!/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.27 OUR P13CES!!!/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.28夢が僕らの太陽さ/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.29 Boooooom Boooooom Bee!!/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.30にじいろ☆ルミエール/中須かすみ(CV.相良茉優) 【大阪公演】

What a Beautiful Day!/近江彼方(CV.鬼頭明里) 【東京公演】

M.31Ride the wave!/宮下 愛(CV.村上奈津実) 【大阪公演】

Dress Code/朝香果林(CV.久保田未夢) 【東京公演】

M.32 Bravo!/鐘 嵐珠(CV.法元明菜) 【大阪公演】

酸欠/三船栞子(CV.小泉萌香) 【東京公演】

M.33 COLO COLOラブリーTime/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会【大阪公演】

PokaPoka日和/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会【東京公演】

M.34 約束になれ僕らの歌/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

＜Day2 セットリスト（東京・大阪）＞

M.01 Colorful Dreams! Colorful Smiles!/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.02 いとしき夢よ いざないて/三船栞子(CV.小泉萌香)

M.03 Cheer Mode/A.L.A.N

M.04 Like a Treasure/ミア・テイラー(CV.内田 秀)

M.05 Stay/天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)

M.06 Burn!!/優木せつ菜(CV.林鼓子)

M.07 Circle of Love/宮下 愛(CV.村上奈津実)

M.08 Wake Up!!/朝香果林(CV.久保田未夢)

M.09 Hello! OK?? /中須かすみ(CV.相良茉優)

M.10 My Untold Diary/桜坂しずく(CV.前田佳織里)

M.11 ドリーム☆シューター/エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)

M.12 Eternal Light/DiverDiva 【朝香果林(CV.久保田未夢)、宮下 愛(CV.村上奈津実)】

M.13 Joy is All Around/ミア・テイラー(CV.内田 秀)

M.14 余韻/三船栞子(CV.小泉萌香)

M.15 まみむめMotor Girl /天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)

M.16 secret/上原歩夢(CV.大西亜玖璃)

M.17 MONSTER GIRLS/R3BIRTH 【三船栞子(CV.小泉萌香)、ミア・テイラー(CV.内田 秀)、鐘 嵐珠(CV.法元明菜)】

M.18 think of you/優木せつ菜(CV.林鼓子)

M.19 PASTEL/QU4RTZ 【中須かすみ(CV.相良茉優)、近江彼方(CV.鬼頭明里)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)】

M.20 Seabird/鐘 嵐珠(CV.法元明菜)

M.21 Cheer for you!!/A・ZU・NA 【上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく(CV.前田佳織里)、優木せつ菜(CV.林鼓子)】

M.22 まんまるお月さま/宮下 愛(CV.村上奈津実)

M.23 INNER TRAVEL/近江彼方(CV.鬼頭明里)

M.24 永遠の一瞬/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.25 KAGAYAKI Don’t forget!/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.26 Eternalize Love!!/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.27 OUR P13CES!!!/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.28 Wawawa☆What’s up!/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.29 Boooooom Boooooom Bee!! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M.30ピチチャプティントンタントン/桜坂しずく(CV.前田佳織里) 【大阪公演】

The Sweetest Time♡/上原歩夢(CV.大西亜玖璃) 【東京公演】

M.31 Starry Night Serenade/エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜) 【大阪公演】

SUMMER WARNING/天王寺璃奈(CV.田中ちえ美) 【東京公演】

M.32 White Delight/ミア・テイラー(CV.内田 秀) 【大阪公演】

YES! to Tomorrow/優木せつ菜(CV.林鼓子) 【東京公演】

M.33 PokaPoka日和/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 【大阪公演】

COLO COLOラブリーTime/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 【東京公演】

M.34 約束になれ僕らの歌/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

●作品情報

映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』

公開日：来冬

配給：バンダイナムコフィルムワークス、松竹ODS事業室

＜イントロダクション＞

「仲間」で「ライバル」!?「ライバル」だけど「仲間」!!

12人と一人の少女たちと紡ぐ青春学園ドラマ、最終章ついに開幕!!!

『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』は、

「みんなで叶える物語」をキーワードにオールメディア展開するスクールアイドルプロジェクト、「ラブライブ！シリーズ」の第3作目。

2020年にTVアニメ1期、2022年にTVアニメ2期が放送され、2023年には新作エピソードOVA「NEXT SKY」、2024年に映画『完結編 第1章』、2025年に映画『完結編 第2章』が公開された。

そして、第1章・第2章を超えるボリュームでお届けする、完全新作エピソード、映画『完結編 最終章』が、来冬全国の劇場で公開となる！

TVアニメシリーズを手掛けた、監督：河村智之、脚本：田中 仁、アニメーション制作：サンライズのスタッフが贈る、劇場上映シリーズ3部作、ここに完結──。

【CAST】

高咲 侑：矢野妃菜喜

上原歩夢：大西亜玖璃

中須かすみ：相良茉優

桜坂しずく：前田佳織里

朝香果林：久保田未夢

宮下 愛：村上奈津実

近江彼方：鬼頭明里

優木せつ菜：林 鼓子

エマ・ヴェルデ：指出毬亜

天王寺璃奈：田中ちえ美

三船栞子：小泉萌香

ミア・テイラー：内田 秀

鐘 嵐珠：法元明菜

映画『完結編 最終章』ムビチケ

ムビチケ前売券（オンライン）

【販売期間】2026年1月12日(月祝)12:30〜

【購入特典】映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

完結編 最終章』ティザービジュアル壁紙

【鑑賞後特典】ムビチケデジタルカード（ランダム）

※絵柄・種類数は後日お知らせいたします。

【料金】 一般：1,800 円（税込）

販売

ムビチケ公式ウェブサイト

https://ticket.moviewalker.jp/film/092117

※ムビチケ前売券（オンライン）はウェブサイトのみでの販売となります。

※本商品は、オンライン券（電子チケット）です。カード券ではございませんので、カード券購入特典は付属しません。

※鑑賞後特典はランダムになります。特典の絵柄は選べません。

※ムビチケデジタルカードは、ご購入時およびご鑑賞後に登録されたメールアドレス宛にお届けします。

詳しくはこちら

https://mvtk.jp/digital-card/general?bnr=detail

※ムビチケ前売券（オンライン）1枚ごとのご鑑賞につき、鑑賞後特典を配信いたします。

※特典は非売品です。転売目的のご購入はご遠慮ください。

※舞台挨拶や価格の異なる特別興行ではご利用いただけない場合がございます。

第1弾ムビチケ前売券（ムビチケカード）

発売中

【特典】ダイカットクリアカード（ランダム12種／H9.1cm×W3.3cm以内）

【価格】一般：1,800円（税込）

【販売場所】通販サイト：5月15日（金）10:00〜

・メイジャー販売サイト

https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M91845370338

・MOVIE WALKER STORE

https://store.moviewalker.jp/item/detail/4480/?ref=official

・アニメイト（一部店舗／アニメイト通販）

https://animate-ticket.com/events/164

・ゲーマーズ（各店舗／ゲーマーズオンライン）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10892613/

※ご注文から約5営業日以内を目途に発送いたします。土日祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆等を除く日数換算となります。

※特典はランダムになります。特典の絵柄は選べません。

※ムビチケカード1枚ご購入につき、特典を1点プレゼントいたします。

※特典クリアカードは数量限定につき、無くなり次第終了となります。特典終了後はムビチケカードのみでの販売となります。

※ムビチケカードの絵柄は1種となります。

※特典は非売品です。転売目的のご購入はご遠慮ください。

※舞台挨拶や価格の異なる特別興行ではご利用いただけない場合がございます。

※アニメイト・ゲーマーズ店舗での販売情報につきましては、各公式HPをご確認ください。

数量限定「特典コンプリートセット（12枚）」

発売中

【特典】ムビチケカード特典全12種＆

描き下ろしイラスト三つ折りボード（H14.8cm×W62.7cm）

【価格】一般12枚 21,600 円（税込）

【販売場所】通販サイト：5月15日（金）10:00〜

・メイジャー販売サイト

https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M22144891324

・MOVIE WALKER STORE

https://store.moviewalker.jp/item/detail/4481/?ref=official

※ご注文から約10営業日以内を目途に発送いたします。土日祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆等を除く日数換算となります。

※コンプリートセット販売は数量限定です。なくなり次第、販売終了となります。

※ムビチケカードの絵柄は1種となります。

※特典は非売品です。転売目的のご購入はご遠慮ください。

※舞台挨拶や価格の異なる特別興行ではご利用いただけない場合がございます。

※アニメイト・ゲーマーズ店舗での販売情報につきましては、各公式HPをご確認ください。

●放送情報

『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』

TVアニメ1期・2期が、BS日テレにて再放送決定

＜放送時期＞

TVアニメ1期：7月1日(水)より、毎週水曜日23:30-24:00

TVアニメ2期：9月30日(水)より、毎週水曜日23:30-24:00

●リリース情報

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ユニットシングル発売決定

A・ZU・NA 4thシングル： 8月26日(水)発売

Diver Diva 4thシングル：9月9日(水)発売

QU4RTZ 4thシングル： 9月23日(水)発売

R3BIRTH 3rdシングル： 10月7日(水)発売

●「ラブカ」新規描きおろしイラスト公開！

©2013 PL! ©2017 PL!S ©2024 PL!NM ©2024 PL!SP ©2026 PL!HS ©BUSHI

＜ラブライブ！シリーズとは＞

「みんなで叶える物語」をテーマに、女子高校生が学校で活動するアイドル・”スクールアイドル”を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。

最初のシリーズである『ラブライブ！』を皮切りに、『ラブライブ！サンシャイン!!』など、多くのシリーズを生み出し、TVアニメの放送や、キャストによるライブイベントなど、多岐にわたる展開を行っています。2025年には最新シリーズとなる『イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD』を発表しました。

＜虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会とは＞

スマートフォン向けアプリやTVアニメ、ライブイベントなど、オールメディアで「ソロ活動」をコンセプトとして活動しているラブライブ！シリーズのスクールアイドル

「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」は、ラブライブ！シリーズのμ’s、Aqoursに次いで2017年から活動をスタートしました。東京・お台場にある私立高校・虹ヶ咲学園にあるこの同好会に所属するメンバーは、1人1人が自分の夢を追いかけながらNo.1スクールアイドルを目指し、時にライバルとして、時に仲間として日々活動を行っています。

2018年11月にCGアニメーションPV付きデビューアルバム「TOKIMEKI Runners」をリリース。2019年12月14日・15日には1stライブ「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 First Live “with You”」を開催。2020年10月からTVアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』を放送、2022年4月からはTVアニメ2期を放送。2023年1月からはシリーズ初のショートアニメ『にじよん あにめーしょん』を放送、2023年6月に新作エピソードOVA『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 NEXT SKY』を劇場公開。2024年4月からはショートアニメ第2弾となる『にじよん あにめーしょん2』を放送。

完全新作アニメーションとなる劇場上映シリーズ3部作の第1作目として、映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章』が2024年に、第2章が2025年に公開された。さらにこの冬、映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』が全国の劇場にて公開予定です。

©2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー

関連リンク

ラブライブ！シリーズ公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp/

映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp/nijigasaki/

映画特設サイト

https://www.lovelive-anime.jp/nijigasaki/movie/Chapter3/