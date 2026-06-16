3月をもって解散した元女性アイドルグループ、＃ババババンビの小鳥遊（たかなし）るい（28）が16日までにXを更新。所属事務所ゼロイチファミリアに社員として入社したことを報告した。

事務所公式サイトでは、新たなアイドルプロジェクト「NEW COLORS PROJECT」の発足を発表するとともに、小鳥遊がそのプロデューサーに就任したことを報告。「6年間の活動を通じて、アイドルとしての喜びだけでなく、グループ運営、メンバー育成、ライブ制作、ファンコミュニティ形成の大切さを深く学んでまいりました」と小鳥遊の経歴に触れ、「これまでの経験を次世代へ繋いでいきたいという想いから、今回プロデューサーという新たな立場での挑戦をスタートいたします」とした。

小鳥遊は自筆の文書をアップし「今年3月、#ババババンビ解散とともに、私は芸能活動に区切りをつけるつもりでした。夢だった日本武道館のステージにも立たせていただき、たくさんの愛に包まれた6年間を過ごすことができました。ただの学生だった私はもったいないほど幸せな時間だったからこそ、思い出を胸に次の人生へ進むつもりでした」とした上で、「そんな私に新しい夢ができました。新しいアイドルグループをプロデュースすることです。タレントとしてお世話になったゼロイチファミリアに、今度は社員として入社します。私にとって人生で初めての就職です」と報告した。

「そこでこの度、新たなアイドルプロジェクト『NEW COLORS PROJECT』を始動します。これからメンバー募集をスタートし、2026年内のお披露目を目指して新しいアイドルグループを作っていきます」と説明。「どんなメンバーが集まりどんなグループになるのか、私自身とても楽しみです」と思いをつづり、「ステージに立つ存在から、夢をつくる存在へ、新しい挑戦を、どうか見守っていてください」と呼びかけた。