◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

北中米ワールドカップは大会4日目のグループステージ4試合が開催。日本はオランダと引き分けました。

F組の日本は大会初戦でFIFAランキング8位の強豪・オランダとドロー。2度リードを許す展開も中村敬斗選手と鎌田大地選手のゴールで追いつき、価値ある勝ち点1をものにしました。

F組のもう1戦はスウェーデンがチュニジアに5ゴールを挙げて大勝。勝ち点3を獲得してF組の首位に立っています。

日本は次戦でチュニジアと対戦。日本時間21日午後1時キックオフです。

E組ではドイツがゴールラッシュでキュラソーに快勝。今大会ここまで1試合最多となる7得点を挙げ好発進しました。もう1試合はコートジボワールが後半終了間際の得点でエクアドルを下しています。

▽15日結果 ※日本時間

【E組】

ドイツ 7-1 キュラソー

コートジボワール 1-0 エクアドル

【F組】

オランダ 2-2 日本

スウェーデン 5-1 チュニジア

▽F組 日本のグループステージ日程15日 第1戦 △2-2 オランダ21日 第2戦 vsチュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン