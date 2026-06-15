Hey! Say! JUMP、四六時中ハートフルなキュートソング「CUE CUE CUTE」配信リリース決定

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Hey! Say! JUMPが、6月22日にデジタルシングル「CUE CUE CUTE」を配信リリースすることが決定した。

■CUTE POP × CUTE JUMP！四字熟語や呪文、会話を織り交ぜたリリックで子供心を呼び覚ます

Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」は、毎週日曜7時からテレ東系6局ネット「アニもり！」内にて好評放送中の『小３アシベ QQゴマちゃん』主題歌。一度聴いたらクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせ思わず心躍るCUE CUE CUTEなハートフルソングに仕上がった。

19年の軌跡が築いた完全無欠アイドルHey! Say! JUMPより収まらない愛を春夏秋冬一生懸命何万回も届ける。

そして、6月15日0時より、TikTok音源が先行配信スタート。同日18時頃には“JUMPのリハ”が投稿予定!? JUMP超えCUTEを目指して、盛り盛りでLet’s Dancingだ。

さらに、「CUE CUE CUTE」配信を記念して、Hey! Say! JUMPの楽曲全部がまるっと入ったプレイリストも公開される。

メイン写真：「CUE CUE CUTE」ジャケット写真

■リリース情報

2026.06.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CUE CUE CUTE」

■関連リンク

プレイリスト「Hey! Say! JUMP ALL SONGS」

https://HeySayJUMP.lnk.to/ALLSONGS