辻陽太（写真提供・新日本プロレス）

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◆新日本プロレス「ＤＯＭＩＮＩＯＮ　６．１４　ｉｎ　ＯＳＡＫＡ‐ＪＯ　ＨＡＬＬ」（１４日、大阪城ホール）観衆６８９０

　新日本プロレスは１５日、公式ＷＥＢで６・１４大阪城ホール大会でカラム・ニューマンを破り、ＩＷＧＰヘビー級王座を奪還した辻陽太の新入場曲を紹介した。

　辻は試合後のバックステージで「俺の大好きなＭａｙ　Ｊ．さんが俺のために曲を作ってくれたんだ。この曲を聞いて、入場で震え立ったぜ」と打ち明け、ニューマンを倒した新技を「このＭａｙ　Ｊ．さんが作ってくれた『ワイルドファイヤー』、この曲を聞いている時に思いついた新技だ。そう、あの技は“ファイヤーブラスター”。この技で俺はこれから『Ｇ１』、そしてＩＷＧＰ闘っていくんだ」と命名の由来を明かしていた。

　辻の新入場曲を新日本プロレスは「アーティストのＭａｙ　Ｊ．さんが書き下ろした新曲「Ｗｉｌｄｆｉｒｅ」が辻陽太選手の新入場曲として初お披露目！」と告知し「本楽曲は、２０２６年７月３日（金）に配信リリースも決定しました！」と発表した。

　入場曲に至った経緯を「Ｍａｙ　Ｊ．さんのファンを公言し、あらゆるメディアでも熱くＭａｙ　Ｊ．さんを語る辻選手自らが、直々にオファーしたところ、Ｍａｙ　Ｊ．さんからは、さらなる飛躍の後押しになればと快諾」と公表し「タイトルである「Ｗｉｌｄｆｉｒｅ」（野火・燃え広がる炎）の名の通り、一度火がついたら誰にも止められない辻選手の爆発的な強さと、スタジアム全体を巻き込む熱狂を表現。Ｍａｙ　Ｊ．さんのパワフルかつエモーショナルなボーカルが、辻選手の入場シーンをこれまでにないスケール感で彩ります。力強い援軍を得た辻選手の今後の活躍にどうぞご期待ください！」とＰＲしていた。

　◆６・１４大阪城全成績

　▼ＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合　１５分１本勝負

〇王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（８分２４秒　レイジングファイヤー→体固め）挑戦者・ＳＡＮＡＤＡ●

　▼第２試合　ノーＤＱマッチ　時間無制限１本勝負

〇ジェイク・リー（９分４０秒　レフェリーストップ）エル・ファンタズモ●

　▼第３試合　スペシャルタッグマッチ　３０分１本勝負

〇タイチ、上村優也（１３分１５秒　極星十字固め）大岩陵平●、ザック・セイバーＪｒ．

　▼第４試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

〇エル・デスペラード（９分３３秒　ヌメロ・ドス）ミスティコ●

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合　６０分１本勝負

〇挑戦者・ウルフアロン（９分２４秒　アングルスラム→エビ固め）王者・成田蓮●

　

　▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合　６０分１本勝負

挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、〇ＨＥＮＡＲＥ（２１分３０秒　グレートボム→エビ固め）王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ●

　▼ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合　３ＷＡＹマッチ　６０分１本勝負

〇挑戦者・海野翔太（１６分２０秒　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め）王者・アンドラデ・エル・イドロ●

※残りは、挑戦者・ドリラ・モロニー

　▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合

〇挑戦者・ＹＯＨ（１７分５７秒　ＤＩＲＥＣＴ　ＤＲＩＶＥ→体固め）王者・ＤＯＵＫＩ●

　▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

〇挑戦者・辻陽太（２４分３２秒　ファイヤーブラスター→片エビ固め）王者・カラム・ニューマン●