◆新日本プロレス「ＤＯＭＩＮＩＯＮ ６．１４ ｉｎ ＯＳＡＫＡ‐ＪＯ ＨＡＬＬ」（１４日、大阪城ホール）観衆６８９０

新日本プロレスは１５日、公式ＷＥＢで６・１４大阪城ホール大会でカラム・ニューマンを破り、ＩＷＧＰヘビー級王座を奪還した辻陽太の新入場曲を紹介した。

辻は試合後のバックステージで「俺の大好きなＭａｙ Ｊ．さんが俺のために曲を作ってくれたんだ。この曲を聞いて、入場で震え立ったぜ」と打ち明け、ニューマンを倒した新技を「このＭａｙ Ｊ．さんが作ってくれた『ワイルドファイヤー』、この曲を聞いている時に思いついた新技だ。そう、あの技は“ファイヤーブラスター”。この技で俺はこれから『Ｇ１』、そしてＩＷＧＰ闘っていくんだ」と命名の由来を明かしていた。

辻の新入場曲を新日本プロレスは「アーティストのＭａｙ Ｊ．さんが書き下ろした新曲「Ｗｉｌｄｆｉｒｅ」が辻陽太選手の新入場曲として初お披露目！」と告知し「本楽曲は、２０２６年７月３日（金）に配信リリースも決定しました！」と発表した。

入場曲に至った経緯を「Ｍａｙ Ｊ．さんのファンを公言し、あらゆるメディアでも熱くＭａｙ Ｊ．さんを語る辻選手自らが、直々にオファーしたところ、Ｍａｙ Ｊ．さんからは、さらなる飛躍の後押しになればと快諾」と公表し「タイトルである「Ｗｉｌｄｆｉｒｅ」（野火・燃え広がる炎）の名の通り、一度火がついたら誰にも止められない辻選手の爆発的な強さと、スタジアム全体を巻き込む熱狂を表現。Ｍａｙ Ｊ．さんのパワフルかつエモーショナルなボーカルが、辻選手の入場シーンをこれまでにないスケール感で彩ります。力強い援軍を得た辻選手の今後の活躍にどうぞご期待ください！」とＰＲしていた。

◆６・１４大阪城全成績

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

〇王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（８分２４秒 レイジングファイヤー→体固め）挑戦者・ＳＡＮＡＤＡ●

▼第２試合 ノーＤＱマッチ 時間無制限１本勝負

〇ジェイク・リー（９分４０秒 レフェリーストップ）エル・ファンタズモ●

▼第３試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

〇タイチ、上村優也（１３分１５秒 極星十字固め）大岩陵平●、ザック・セイバーＪｒ．

▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

〇エル・デスペラード（９分３３秒 ヌメロ・ドス）ミスティコ●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

〇挑戦者・ウルフアロン（９分２４秒 アングルスラム→エビ固め）王者・成田蓮●

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、〇ＨＥＮＡＲＥ（２１分３０秒 グレートボム→エビ固め）王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ●

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ３ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

〇挑戦者・海野翔太（１６分２０秒 Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め）王者・アンドラデ・エル・イドロ●

※残りは、挑戦者・ドリラ・モロニー

▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合

〇挑戦者・ＹＯＨ（１７分５７秒 ＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥ→体固め）王者・ＤＯＵＫＩ●

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

〇挑戦者・辻陽太（２４分３２秒 ファイヤーブラスター→片エビ固め）王者・カラム・ニューマン●