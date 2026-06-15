デザイン変更とグレード再編が見どころか

2026年6月上旬現在、既に一部タイプやカラーが選べなくなっている現行型のホンダ「フィット」。

これは、来るべきマイナーチェンジに備えての準備なのでしょうか。次期型の行方が気になるフィットの進化について予想します。

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フィットは、2001年6月にホンダの小型車「ロゴ」の後継として誕生しました。

「低床ビッグキャビン」と呼ばれる独自の設計思想により、コンパクトなボディながら驚異的な室内空間と荷室容量を実現し、発売直後からトヨタ「ヴィッツ」（現ヤリス）と真っ向から競い合う大ヒット車となりました。

2007年登場の2代目では、さらに居住性と燃費性能が向上。「グローバルコンパクト」として海外でも広く販売される本格的な世界戦略車へと成長しました。

2013年登場の3代目では、ハイブリッドシステムをより洗練させた「SPORT HYBRID i-DCD」を搭載し、燃費スペックで他を圧倒。ただし駆動系の信頼性問題というほろ苦い経験もありましたが、そのつまずきを糧にさらなる技術革新へとつなげていきました。

そして2020年2月、「Human！ FIT」をキャッチフレーズに4代目が登場します。

従来のスポーティ路線から一転、丸みを帯びた柔らかなデザインを採用。「BASIC」「HOME」「NESS」「CROSSTAR」「LUXE」（デビュー時）という個性豊かな5タイプ制を導入し、ユーザーが自分らしさを選べる新しいコンセプトを打ち出しました。

パワートレインには2モーターハイブリッド「e：HEV」をコンパクトカーとして初採用し、最高燃費29.4km／L（WLTCモード）を達成。2022年10月にはマイナーチェンジも行われ、パワートレインの改良や安全装備の強化が施されています。

注目されるのは、まもなく実施が見込まれるアップデートです。

ホンダの公式ウェブサイトは、5月頃から「一部タイプやカラーが選べません」との記載がおこなわれていることから、2026年7月にはマイナーチェンジが正式発表される可能性が高いでしょう。

価格帯は180万円台スタートとなりそうで、新デザインの導入とグレード構成の集約が主な変更点として挙がっています。

現行モデルは2020年の登場から6年以上が経過しており、このマイナーチェンジはいわば「モデル末期のリフレッシュ」という位置づけになりそうです。

と同時に、次世代となる5代目フィットへのバトンを渡す前の集大成としても注目されます。

マイナーチェンジ最大の注目点はデザインの変更です。

現行型の丸みを帯びた柔和な表情から、より引き締まったフロントマスクへの変更が予想されています。昨今のホンダ車に共通するデザイン言語を採り入れ、「シビック」や「アコード」と連なる精悍さをコンパクトサイズに落とし込む方向性が見込まれるでしょう。

また、5タイプあったグレード構成がシンプルに集約される見通しです。維持が難しくなった一部タイプを廃止・統合し、選びやすくなることで購入のハードルを下げる狙いがあると考えられます。

現行モデルには既に先進運転支援機能「Honda SENSING」が全車標準装備されていますが、今回の改良でさらなる機能追加が期待されます。

近年のホンダ車ではカーブ速度抑制機能や、より精度の高い車線維持支援、前方車両への追従精度向上などが順次採用されており、フィットにも展開される可能性があるでしょう。

ナビゲーションシステムやディスプレイオーディオのアップデートも期待されます。

シビックや「ヴェゼル」で先行採用されているGoogleアシスタント対応や、スマートフォン連携機能の強化が盛り込まれる可能性も。OTA（Over The Air）によるソフトウェア更新への対応も、今後の潮流として注目されます。

今回のマイナーチェンジは、単なる小変更にとどまらず、5代目フィットへのつなぎとして戦略的な意味を持つと考えられます。

現行4代目の柔らかいデザインは賛否があり、「ホンダらしい走りのイメージが薄れた」という声も少なくありませんでした。

今回のマイナーチェンジでデザインを引き締め、次世代モデルへの期待感を高めておくことは、ブランドイメージの観点からも重要な意味を持ちます。

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2001年の誕生以来、フィットは日本のコンパクトカー市場を牽引し続けてきました。

軽自動車へのシフトが進む国内市場でも、広い室内空間・優れた燃費・充実した安全装備という総合力で一定の支持を集めています。

2026年夏のマイナーチェンジは、4代目フィットの集大成として、デザインと装備の両面でしっかりと磨きをかけてくるはず。そして5代目への期待をつなぐ重要なアップデートとして、多くのファンが注目しています。