15日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比7.2％増の4794億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.7％増の3827億円だった。



個別では上場インデックスファンド２２５ <1330> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数 <1367> 、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> 、ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ <1475> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ <2526> など75銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> など15銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が12.50％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が9.03％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が8.88％高、グローバルＸ 銅ビジネス ＥＴＦ <580A> が7.48％高、グローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> が7.33％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は15.77％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は10.46％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は6.92％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は6.91％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は6.45％安と大幅に下落した。



日経平均株価が3573円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2606億2500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1940億5300万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が378億3600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が215億5600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が167億600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が161億9300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が90億7900万円の売買代金となった。



株探ニュース