今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月15日（月）〜6月21日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月15日（月）〜6月21日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
忙しい時期ではありますが、目標が達成できて喜びを得られそうです。近所のお祭りやイベントに参加するなど、家族とのつながりを実感できるような出来事もあるでしょう。思い出に写真や動画を撮っておくと良いかも。
★ワンポイントアドバイス★
パートナーや恋人のファッションが気に入らないときは、一緒に買い物に出かけて選んであげると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【射手座（いて座）】
忙しい時期ではありますが、目標が達成できて喜びを得られそうです。近所のお祭りやイベントに参加するなど、家族とのつながりを実感できるような出来事もあるでしょう。思い出に写真や動画を撮っておくと良いかも。
パートナーや恋人のファッションが気に入らないときは、一緒に買い物に出かけて選んであげると◎
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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