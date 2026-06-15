「ホワイトソックス６−４ドジャース」（１４日、シカゴ）

ドジャースは逆転負けで３連戦１勝２敗とし、１０カードぶりに負け越した。「１番・指名打者」で出場した大谷翔平投手は２打数無安打２四球で連続安打試合は６でストップ。試合後、敗戦後に珍しく自身のＳＮＳを更新した。

大谷は敗戦後、自らのＳＮＳに新規投稿するのはほとんど無いと言っていい。だがこの日は試合後、ベンチで試合を見つめるホワイトソックス・村上宗隆内野手の写真をストーリーズにアップ。前日の第２戦後もチームの勝利に加え、なぜか村上の写真をアップしており「村上愛」が滲み出ている。

一方で村上は打席で大谷が口を開けている写真をアップし、開いた口にアドレスを打ち込むお返しも。この日は大谷が七回の打席でカウント２−１から弾丸ライナーのファウルを三塁側の敵軍ベンチに打ち込むと、村上が両手で帽子を飛ばして「危ないじゃないか！」と言わんばかりのジェスチャーを取ってニヤリ。打席内の大谷も表情を緩めた。一連のやり取りに中継局ブースが笑いに包まれた。

今季の開幕戦前には珍しく大谷が「ムネ、打ちました？」と逆質問してくるなど気になる存在に。今３連戦ではベンチで楽しいやり取りを繰り広げ、ＭＬＢが注目するなど大きな話題を呼んだ２人。グラウンドでの対決は叶わなかったが、両チームとも地区首位に立っており、ワールドシリーズでの対戦があるかもしれない。