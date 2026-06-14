この記事をまとめると ■いすゞ・NVIDIA・TIER IVが3社連携でレベル4対応の自動運転事業を推進中 ■AIと高性能センサーで複雑な市街地走行にも対応する ■地方の運転士不足や物流課題の解決策として期待が高まる

日本の交通インフラ全体を支える新たな基盤づくり

いすゞ自動車と自動運転ソフトウェアなどを開発するティアフォーが、資本業務提携を行ったのは2025年のこと。今回は、両社がアメリカでAIを開発するエヌビディア（NVIDIA）とタッグを組んで、日本の公共交通が、直面する「深刻な運転士不足」といった危機の解決に乗り出したのだ。

この提携によって生まれるのは、特定の条件下でシステムがすべての運転操作を行う「自動運転レベル4」に対応した路線バス。具体的には、いすゞの「エルガEV」や「エルガ」をベースに、ティアフォーの自動運転ソフトウェアと、エヌビディアの高性能AIチップを統合した車両である。

これは、単に「決まったルートをなぞる」だけの自動運転ではなく、カメラやLiDARといったセンサー群のデータを、AIが瞬時に統合制御できるようになるというもの。これにより、複雑な都市部でもほかの車両や建物・標識などのほか、歩行者・自転車などをmm・秒単位で正確に認識して回避することが可能になり、極めて安全性の高い自動運転バスが実現するのだ。また、車椅子のスロープ対応に不可欠な「バス停に対して数cm単位の精密な幅寄せ」といった、熟練ドライバー並みの高度な制御も簡単にできるようになる。

国内トップのバス製造技術をもついすゞと、自動運転の世界的旗手であるティアフォー。両者が互いをパートナーに選んだ理由は、お互いの弱点を補い合える関係にあるからだ。いすゞ側から見れば、膨大な時間とコストがかかる自動運転システムの開発を、ゼロから内製化しなくて済む。すでに実績のあるティアフォーのオープンソース基盤を、自社の車両に取り込めばよいからだ。結果、商用車メーカーとして「自動運転システムを搭載したトータルソリューション」を、いち早くバス事業者に提供する体制が整うわけだ。

ティアフォー側からすると、理論上でどれだけ優れたソフトウェアを作っても、実績のある車両データがなければ自動運転の社会実装は難しい。いすゞの実績を利用すれば、その課題を一挙に解決できる。いすゞは、日本の路線バス市場で圧倒的なシェアを誇る。彼らがもつ車両データ・実績・知見・信頼性を直接活用すれば、自動運転システムの量産化において最大の強みとなるのだ。

両社の提携は、すでに神奈川県平塚市などでの実証実験という形で実を結び始めており、社会実装に向けたカウントダウンは始まっている。今後の発展性としてもっとも期待されているのは、日本の地方都市が抱える「公共交通の維持」という難題への特効薬になる点だ。運転士不足による路線廃止が相次ぐなかでレベル4バスが実用化されれば、運行コストを大幅に抑えながら住民の足を維持することができる。

さらに、この協業で培われた「EV×自動運転×AI」のパッケージは路線バスだけではなく、トラック(物流DX)の幹線輸送や過疎地でのオンデマンドモビリティにも、容易に水平展開が可能だ。単なる「ハイテクなバスの誕生」ではなく、日本の「運ぶ」のインフラを根本から再定義するプロジェクトとして、今後の進展から目が離せない。