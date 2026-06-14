【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは飲み会
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、ごくわずかな合間、素材が持つ印象、そしてアルコールの摂取という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□のま
し□□ん
ふ□□よい
ヒント：長い時間の流れの中ではほんの一瞬にすぎない一時。衣服や家具などを選ぶ際に重視される、表面のなめらかさやざらざらした風合い。そして、飲み会の翌日になって頭痛や吐き気に悩まされる状態を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つか」を入れると、次のようになります。
つかのま（束の間）
しつかん（質感）
ふつかよい（二日酔い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、あっという間に過ぎ去ってしまうはかない時間から、オブジェクトが持つ視覚的・触覚的なリアリティ、さらには宴会の後に訪れる現実的な代償までを網羅しました。共通する「つか」という響きが、一瞬の休息の尊さ、物のディテールへのこだわり、体調管理へのちょっとした反省を意外なリズムでつなげています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ごくわずかな合間、素材が持つ印象、そしてアルコールの摂取という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□のま
し□□ん
ふ□□よい
ヒント：長い時間の流れの中ではほんの一瞬にすぎない一時。衣服や家具などを選ぶ際に重視される、表面のなめらかさやざらざらした風合い。そして、飲み会の翌日になって頭痛や吐き気に悩まされる状態を思い浮かべてみてください。
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正解：つか正解は「つか」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つか」を入れると、次のようになります。
つかのま（束の間）
しつかん（質感）
ふつかよい（二日酔い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、あっという間に過ぎ去ってしまうはかない時間から、オブジェクトが持つ視覚的・触覚的なリアリティ、さらには宴会の後に訪れる現実的な代償までを網羅しました。共通する「つか」という響きが、一瞬の休息の尊さ、物のディテールへのこだわり、体調管理へのちょっとした反省を意外なリズムでつなげています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)