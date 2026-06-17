中東情勢の影響が広がる中、銅の価格が高騰し10円硬貨の時価が10.5円程度に上昇しています。10円硬貨には銅が95％の割合で配合されています。国内の取引価格からの試算では、原料価値は16日時点で10.5円程度になっています。AI（人工知能）需要の拡大に中東情勢の影響や円安が重なって、銅価格の押し上げが続いています。一方、エアコンの設置への影響も指摘されています。冷媒管と呼ばれる配管などには銅が使われていて、値上げの