昨年度の全国高校サッカー選手権大会に大阪府代表として出場した興国高サッカー部出身のFW能登谷蒼（のとや・あおい）が、今春に日本医科大の医学部医学科に入学した。「文武両道を究める」という興国高のアスリートアドバンスコースで学び、勉強とスポーツを両立。2年間の浪人生活を経て志望大学に合格し、新たな一歩を歩み出した。茨城県出身の能登谷は、中学時代は鹿島アントラーズつくばジュニアユースに所属。複数の高校