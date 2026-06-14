板橋区×モスバーガーで農園が誕生 西台駅から徒歩5分、野菜を育てること可能に
東京・板橋区とモスバーガーを運営するモスフードサービスの取り組みとして、『MOS FARM Tokyo 高島平農園』が6月12日にオープンした。
【画像】『MOS FARM Tokyo 高島平農園』の全体ビジュアル
「高島平緑地再整備方針」に基づき、板橋区が進めている再整備事業の一環。都営三田線に沿って広範囲に続く「高島平緑地（高島平九丁目地区）」の一画に農園を設け、手ぶらで農体験ができる
園内には、利用者が各々の区画で野菜を育てる「ビジター畑ゾーン」と、さまざまなイベントに活用できる「コア畑ゾーン」を設置。6月から8月にかけて、ミニトマトやナスなどの夏野菜を育て、9月から12月にかけては大根やブロッコリーなどの育成を行える。
■『MOS FARM Tokyo 高島平農園』
場所：板橋区高島平緑地（高島平9丁目1番） ※都営三田線・西台駅から徒歩5分
運営期間：令和8年6月12日〜12月頃（予定）
利用者募集期間：令和8年6月12日〜（※定員が埋まり次第募集終了）
【画像】『MOS FARM Tokyo 高島平農園』の全体ビジュアル
「高島平緑地再整備方針」に基づき、板橋区が進めている再整備事業の一環。都営三田線に沿って広範囲に続く「高島平緑地（高島平九丁目地区）」の一画に農園を設け、手ぶらで農体験ができる
園内には、利用者が各々の区画で野菜を育てる「ビジター畑ゾーン」と、さまざまなイベントに活用できる「コア畑ゾーン」を設置。6月から8月にかけて、ミニトマトやナスなどの夏野菜を育て、9月から12月にかけては大根やブロッコリーなどの育成を行える。
■『MOS FARM Tokyo 高島平農園』
場所：板橋区高島平緑地（高島平9丁目1番） ※都営三田線・西台駅から徒歩5分
運営期間：令和8年6月12日〜12月頃（予定）
利用者募集期間：令和8年6月12日〜（※定員が埋まり次第募集終了）