(C)結城弘・京都アニメーション／明滋電氣商工会

7月より放送開始されるTVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』のオープニング主題歌とエンディング主題歌が各種音楽配信サイトにてデジタルリリースされることが決定した。

『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』は、京都アニメーションが手掛ける新作TVアニメ。今ある歴史と は異なり蒸気機関だけが発達した 20 世紀初頭の京都を舞台に、“電氣の時代”をともに夢見た兄を亡くし失意の 中にいる少年と、亡き母への憧れと後悔を胸に信心深く生きる少女の出会いをきっかけにはじまる冒険奇譚 で、2026年7月5日(日)より ABC テレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11 にて放送、Netflix にて世界独占配信される。

本作のオープニング主題歌を担当するのは、ドラマ『最愛』や映画『ラストマイル』、アニメ『薬屋のひとりごと』『淡島百景』など数々の作品でコーラスや挿入歌の歌唱を担当し、作詞家としても活動するマルチシンガーの五阿弥ルナ。

エンディング主題歌を担当するのは、楽曲「Lorreta」がストリーミング再生数 4,800万回を超える南カリフォルニア出身アーティストのGinger Root。両アーティストともに初のアニメタイアップとなる。

オープニング主題歌の「ユーレカ・エヴリカ」は、アニメの劇伴を手掛ける湖東ひとみが制作。作詞は五阿弥 ルナ本人が手掛け、躍動感あるパーカッションや駆け抜けるストリングスが物語の躍動感を表現した1曲とな っている。 公開中のアニメPVにて楽曲の一部を聴くことが可能だ。

エンディング主題歌の「Soarin‘」は、作詞・作曲・編曲すべてをGinger Root本人が手掛け、雨雲が接近してくるようなメランコリーなイントロから始まり、物語を導くリズミカルなパーカッションで軽快に駆け抜けていく1曲。こちらも楽曲の一部を聴ける映像が公開された。

一連の発表にあわせ、オープニング主題歌、エンディング主題歌の Pre-add / Pre-save（配信予約）も開始された。 五阿弥ルナ「ユーレカ・エヴリカ」は 7月6日(月)、Ginger Root「Soarin‘」は 7月13日(月)に各種音楽配信サイトにて配信される。

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■五阿弥ルナ コメント

現実は時々、夢以上。大好きな京都アニメーション作品のオープニング主題歌を担当することになり、そう思い ました。

資料やシナリオを読み込み、湖東ひとみさんの描く音や監督達の想いに導かれながら制作に向き合いました。 楽曲は色鮮やかで摩訶不思議、それでいてまっすぐな推進力があります。「信じる」「疑う」をテーマに、京都を 散策しながら世界観を表現する言葉を考え、

「ユーレカ・エヴリカ」という造語が浮かんだ瞬間は、頭の中で電球が灯った感覚でした。 これは再生の物語であり、命のきらめきの物語。制作は妊娠中だったため大変なこともありましたが、不思議な 幸福感の中で一声入魂できました。

この物語と音楽を、皆さまと楽しめる瞬間がとても楽しみです！

■Ginger Root コメント

いよいよGinger Rootのエンディング主題歌初挑戦が公開されますね！エンディング主題歌の担当をやらせてい ただくこと、本当に感無量です！オタクなので、本物のアニソンを制作したことがまだ信じられないです！日本 語では「舞い上がる」という意味の「Soarin’」というタイトルなのですが、空を飛ぶこと、普通人はできないで すよね？でも、一生懸命頑張ればできそうだと思いませんか？アニメのテーマを考えると、欲しいものややりた いことを目指したら、なんでもできる！って感じで「Soarin’」というタイトルをつけました。

僕も皆さんとお互いに放送を楽しみにしています！

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■五阿弥ルナ「ユーレカ・エヴリカ」

2026年7月6日(月) 各種音楽配信サイトにて配信開始

Pre-add/Pre-save https://lnk.to/LZC-3564

※対象期間：2026年7月5日(日)23:59 まで

■Ginger Root「Soarin‘」

2026年7月13日(月) 各種音楽配信サイトにて配信開始

Pre-add/Pre-save https://lnk.to/LZC-3567

※対象期間：2026年7月12日(日)23:59 まで

■TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』 〈放送情報〉

2026年7月5日(日)より ABC テレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11 にて放送開始 TOKYO MX 7月5日(日)スタート／毎週日曜 23:00〜放送

BS11 7月5日(日)スタート／毎週日曜 23:30〜放送

ABC テレビ 7月5日(日)スタート／毎週日曜 24:40〜放送

テレビ愛知 7月5日(日)スタート／毎週日曜 25:20〜放送

※放送日時は、変更になる場合があります。 〈配信情報〉

Netflix にて世界独占配信

2026年7月5日より毎週日曜 23:00 最新エピソード配信 〈イントロダクション〉

──これは少し昔。

今ある歴史とは異なる進化を遂げた、20 世紀初頭の京都。

蒸気機関のみが発達した世界で、街は煙に包まれていた。

“電氣の時代” をともに夢見た兄を失い、疑い深く生きる少年。

将来の夢と亡き母への後悔を胸に秘め、信心深く生きる少女。

夢を描いた「二十世紀電氣目録」の秘密を巡り、少年少女は出会う。

今の自分を乗り越えて、かつて見た夢を切り開け──！

これは〈再生〉の物語。

京都アニメーションの新境地。

印象派絵画を思わせる挑戦的な美術背景と、緻密なアニメーション表現で、

激動と革新の時代に輝いた少年少女の夢を描く──。

〈ストーリー〉

“電氣の時代”を夢見る少年たちがいた。

「二十世紀電氣目録」に、思い描く電氣の発明を書き込む主人公・坂本喜八。

憧れの兄・坂本清六と共に夢の実現を誓う喜八だったが、

清六は「二十世紀電氣目録」を持って戦争に行き、帰らぬ人となる。

月日は流れ、酒造の娘・百川稲子との出会いによって、

失われたはずの「二十世紀電氣目録」が喜八の前に現れる。

それを狙うのは、稲子との政略結婚を進める蒸気の財閥御曹司・三添洋輔。

洋輔に対抗する喜八と稲子の、夢をかけた電氣の挑戦が始まる―!!

なぜ洋輔は「二十世紀電氣目録」を追い求めるのか。

そして、洋輔と清六だけが知る「二十世紀電氣目録」の“秘密”とは。

「二十世紀電氣目録」を巡り、少年少女の夢が再び動き出す―

これは〈再生〉の物語。

〈スタッフ〉

原作：「二十世紀電氣目録」結城弘（KA エスマ文庫／京都アニメーション）

監督：太田 稔

シリーズ構成：浦畑達彦 キャラクターデザイン・総作画監督：岡村公平

世界観設定：鈴木貴昭

美術監督：高山真緒

色彩設計：大塚芙由紀

小物設定：疋田 彩

撮影監督：植田弘貴

３Ｄ監督：郄木美槻（「郄」は「はしごだか」）

音響監督：鶴岡陽太

音楽：湖東ひとみ

音楽制作：ランティス ハートカンパニー

オープニング主題歌：五阿弥ルナ『ユーレカ・エヴリカ』

エンディング主題歌：Ginger Root『Soarin’』

アニメーション制作：京都アニメーション

〈キャスト〉

坂本喜八：内田雄馬

百川稲子：雨宮 天

三添洋輔：内山昂輝

坂本清六：小野大輔

百川規子：寿 美菜子

陸 健吾：武内駿輔

原島すず：大地 葉

大倉ケイト：川井田夏海

矢倉弥治郎：浦 和希

鱒淵伊蔵：平川大輔 (C)結城弘・京都アニメーション／明滋電氣商工会