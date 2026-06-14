大阪で芸歴36年のメッセンジャー黒田、東京進出しない理由を語る 「昔は東京ってギャラ倍とか3倍」→現状さらり
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有（56）が、このほど放送されたABCテレビ『やすとものいたって真剣です』（毎週木曜 後11：17 ※関西ローカル）に出演し、東京に進出しない理由を明かした。
【動画】メッセンジャー黒田、東京進出しない理由を語る
劇場出番の合間に人気芸人が気になる芸人を食事に誘う「劇場合間メシ」コーナーの6月11日放送回で、囲碁将・根建太一が、芸歴36年目のメッセンジャー・黒田とサシ飯トークを繰り広げた。この模様が「ナイトinナイト」公式YouTubeで公開された。
根建は「東京進出を考えられたことってあるんですか？」と質問。黒田は「（30代で）俺、東京で結構レギュラー持っとったんよ、実は」と語り、「長いやろ収録！2分とか3分とかのV（TR）に３時間とかかけたりする。あれがたまらんくなって、なんかあわんねん、東京が」とぶっちゃけ。「56（歳）やしもええわ」と語った。
さらに「昔は東京って（大阪に比べて）ギャラ倍とか3倍とかやってんけど、今一緒やで。一緒一緒」とさらり。大阪から新幹線で約2時間半かかることにふれ、「往復で5時間やん。大阪で2本仕事したいもん。有名人なりたいとかあんまないねん。有名人なるよりお金ほしいもん」と語った。この様子を見守ったスタジオからは「はっきりしてるなー」と声が漏れた。
【動画】メッセンジャー黒田、東京進出しない理由を語る
劇場出番の合間に人気芸人が気になる芸人を食事に誘う「劇場合間メシ」コーナーの6月11日放送回で、囲碁将・根建太一が、芸歴36年目のメッセンジャー・黒田とサシ飯トークを繰り広げた。この模様が「ナイトinナイト」公式YouTubeで公開された。
さらに「昔は東京って（大阪に比べて）ギャラ倍とか3倍とかやってんけど、今一緒やで。一緒一緒」とさらり。大阪から新幹線で約2時間半かかることにふれ、「往復で5時間やん。大阪で2本仕事したいもん。有名人なりたいとかあんまないねん。有名人なるよりお金ほしいもん」と語った。この様子を見守ったスタジオからは「はっきりしてるなー」と声が漏れた。