伊藤二花が29位で決勝へ 谷田侑里香は予選落ち/米女子下部ツアー
＜ファイアキーパーズ・カジノ・ホテル選手権 2日目◇13日◇ザ・メダリストGC（ミシガン州）◇6661ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第2ラウンドが終了した。
【写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
トータル10アンダーの単独首位にローリン・グエン（米国）、トータル9アンダー・2位にイン・シアオウェン（中国）が続いている。日本勢は2人が出場。伊藤二花は3バーディ・4ボギーの「73」と落としたが、トータル1アンダー・29位タイで予選を通過した。谷田侑里香は2バーディ・3ボギーの「73」。トータル6オーバー・102位タイで決勝進出を逃した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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【写真】谷田侑里香が馴染みの練習場で見せた“オフショット”
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