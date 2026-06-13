滋賀県多賀町は4月、初の特命PR大使に、ラジオやテレビなどで活躍するご当地タレントの「MC MORIYA」さん（52）を任命した。



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町内では1月に名神高速道路の多賀スマートインターチェンジ上り線が開通し、上下線の玄関口がそろった。これを受けて町は今春の機構改革で「文化まちづくり課」を立ち上げ、町のさまざまな魅力発信と活性化に力を入れていく。



アフロヘアがトレードマークのMORIYAさんは、エフエム滋賀やびわこ放送の番組に出演しているほか、ストリートダンス関連の仕事もしている。昨年の国民スポーツ大会のデモンストレーション競技として町内で開かれたモルック大会で司会を務めた縁で、PR大使への白羽の矢が立った。



任命式で久保久良町長は「町の活性化や、にぎわいづくりに力添えをいただきたい」と期待し、MORIYAさんは「多賀大社をはじめ、さまざまなポテンシャルを秘めた町。積み上げた経験を発揮できる場所に出会え、ワクワクしている」と抱負を述べた。今後、町内の催しへの参加や交流サイト（SNS）での情報発信、新たなイベントの企画などを担う。



（まいどなニュース／京都新聞）