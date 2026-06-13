【MAJ2026】Snow Man、2025年国内ライブ動員数最多アーティストに「ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞」受賞
【モデルプレス＝2026/06/13】6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のPremiere Ceremonyが開催。Snow Manがラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（国内）を受賞した。
【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
国内でのライブ動員数が最も多かったアーティストを讃える同賞。授賞式には所属レーベル・MENT RECORDINGの本田氏が代理で登壇し「ライブというのは送り手・作り手だけではなく、見ていただくオーディエンスの方がいて成立すると思いますので、そういう意味では非常に光栄な賞をいただいたなと思います。これからもメンバーを中心に、スタッフも支えながら、数だけではなく質の高いライブを作り続けたいなと思います」とコメントした。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
◆Snow Man「ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞」受賞
国内でのライブ動員数が最も多かったアーティストを讃える同賞。授賞式には所属レーベル・MENT RECORDINGの本田氏が代理で登壇し「ライブというのは送り手・作り手だけではなく、見ていただくオーディエンスの方がいて成立すると思いますので、そういう意味では非常に光栄な賞をいただいたなと思います。これからもメンバーを中心に、スタッフも支えながら、数だけではなく質の高いライブを作り続けたいなと思います」とコメントした。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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