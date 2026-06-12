2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のさとみが、昨年9月に開催したワンマンライブ「Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ」の最終公演「-Period-」を、19日から「ABEMA PPV」で独占配信することを12日、発表した。

さとみにとっては、約6年ぶり通算3回目となったワンマンライブは、2ndフルアルバム「S's」を引っさげて、約9カ月前に横浜アリーナで行った。今回は、その全4公演の中の最終公演の模様を独占配信する。初挑戦をしたギターの弾き語りや、圧巻のダンスパフォーマンスなど、「感謝の思いは言葉だけじゃ伝えきれない。だから、何か目に見える行動でその気持ちを伝えたかった」と、全身全霊を込めたライブだった。

また、配信チケットの購入者全員には、特典としてABEMA限定映像「さとみのQ&Aコーナー」がプレゼントされる。ライブにかけた思いやリスナーへの気持ちなど、公演にまつわるさまざまな質問にさとみ自身が答える、ここでしか見ることのできない限定コンテンツになるという。さらに、配信チケット購入時に「ABEMAプレミアム」へ新規登録した人を対象に、800円のキャッシュバックキャンペーンも実施。視聴チケットは、この日から販売がスタート。さとみのソロ活動の集大成のステージが、すとぷり結成10周年を迎えた、この6月に再び見ることができる。